槌子CEO羅永浩批周杰倫：歌詞狗屁不通、長得離帥很遠！網炸怒

▲羅永浩（右）發文批評周杰倫（左）。（組合圖／圖左／翻攝自臉書；圖右／CFP）

記者劉亭／綜合報導

周杰倫受到許多歌迷喜愛，更是當今華人歌壇天王之一。大陸槌子科技創始人兼CEO羅永浩21日卻發文批評，「周杰倫的那些爛歌詞（主要是方文山寫的那部分）狗屁不通，但他們（歌迷）卻非說那些歌詞『有文化』」。

近來大陸周杰倫粉絲們開始在微博認真刷數據，在7月21日成功將周杰倫送上超話排行榜首位，並取得突破1億的影響力，讓許多自稱「中年人」的網友相當開心。羅永浩卻在21日發文表示，「中年人似乎熱愛周杰倫，其實只是討厭年輕人。」

被周杰倫粉絲反駁後，羅永浩繼續說，「我老了，懶得跟你們爭論」。之後卻又再度發文表示，以前其實沒有討厭周杰倫，只是他的長相離「帥」相去甚遠，粉絲們卻非說他是大帥哥；自己不喜歡《雙截棍》，卻被質疑「老了」不懂嘻哈。

羅永浩分析，自己因為這些原因被周杰倫粉絲氣得經常罵周杰倫，結尾卻又寫道「其實沒必要，每一代人都自得其樂就好」。他在21日晚間又回應，部分網友「太拿自己的破青春當回事兒了。我年輕時感動過我的音樂人，今天重新聽的話，90%多都是不及格的」。

這番言論一出，成為網友討論熱門話題，一派人認為，「周杰倫以前是叛逆的象徵，現在成了正統，時代一直在迴圈」；大部分人卻認為羅永浩是出來蹭熱度，「總是得唱唱反調，才能被別人注意」、「羅永浩的手機就是垃圾，這樣說可以嗎？就像他說周杰倫的作詞是垃圾一樣」、「手機銷量都爛成啥了，還有功夫操心這些事情[疑問]好好看看ov、華為的ceo有沒有時間管這些事」。