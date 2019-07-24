林佳龍怒揭「華航走私菸多年」陋習　再撂重話：快出來說明

▲黃國昌點名「華航有人涉刑事犯罪」，要求董事長謝世謙下台。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

記者賴文萱／台北報導

國安局官員利用總統蔡英文出訪專機之便，走私9800條免稅菸品，並企圖透過通關禮遇夾帶入境，立委黃國昌點名華航高層涉入協助。交通部長林佳龍表示，由於華航至今約2天仍未提出行政調查報告，一早已指示，王國材政務次長、也是航發會董事長率隊前往華航了解詳情及取得資料，也要求華航在最快的時間內提出檢討報告，對社會說明。

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▲林佳龍重申，華航涉及到的疏失與責任決不寬貸。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

林佳龍說，儘管華航是上市公司，但交通部是主管機關，航發會更是華航最大股東，我們有權了解全貌。對於外界關心的事項，華航在第一時間應該對外公開，他也再次重申，華航涉及到的疏失與責任決不寬貸，並要求在最快的時間內提出檢討報告，對社會說明。

根據目前掌握的資訊，華航這幾年大量採購菸品隨同總統專機入境的情形已非常多年，是陳年的違法行為，林佳龍強調，希望華航能夠秉持公開透明的態度，不影響司法偵辦的範圍，都應該主動調查釐清，對社會有所說明，把握機會進行改革，讓人民對華航重拾信心。

對於林佳龍派次長直赴華航調查的舉動，踢爆此案件的立委黃國昌也難得在臉書發文稱讚，「就是應該展現這樣的態度與具體作為！」

▲王國材將以華航大股東身分前往華航了解狀況，後續將再向社會大眾報告。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

王國材表示，預計下午赴華航桃園總公司了解狀況，希望可以儘快調查清楚，公開透明跟社會大眾說明。不過，在事發後，華航昨態度轉趨低調，僅表達因案件還在調查中，暫時不會對外說明。