「國曆鬼月」來臨！屁孩侵略IKEA腿開開睡一起　網友嘆：記得戴套吧

▲暑假屁孩大解放！入侵IKEA還嘗試成年人的情趣...民眾看傻眼（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

突發中心／綜合報導

俗話說的好，國曆鬼月（暑假）比農曆7月更可怕！當一群還沒社會化的孩子因受不了高溫而進入充滿冷氣的宜家家居（以下稱IKEA）時，失控場面持續上演，除了霸佔傢俱玩手機，甚至還腿開開在展示間的床調情，網友看了不禁感嘆，「教育淪喪」、「怎麼校門關比鬼門開還恐怖」、「只能勸他們記得戴套吧」

有民眾於本月12日逛IKEA時，看到一群高中生的失控行徑，忍不住拿起手機拍照，並PO文說，「現在高中生，把IKEA當自己家？玩在一起。睡在一起？」引起網友討論，「買產品前的情境模擬？」、「有冷氣ㄚ...說不定還有『插座』可以充電」、「過去好心提醒，要戴套。」、「其實有時候，暑假比七月半還可怕」、「人家沒錢開房玩4P拉」、「那年我們在ikea讀的書」、「暑假特產」

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▲暑假屁孩大解放！入侵IKEA。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

有有網友認為，雖然暑假屁還多，但平時其實很多高齡的阿公阿嬤也是把IKEA當自己家，想怎麼躺、躺多久都行的感覺，總之，展場的人員最辛苦。

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪IKEA位於新北市的某分店，除了直擊學生佔領試用的桌椅玩手機之外，還看到一對情侶在展間的床上卿卿我我，互相撫摸，男子還不時喊個幾聲「PENIS」（陽具），引起其他民眾側目。

IKEA帶給民眾家的感覺，成功打入各個年齡層，還有消暑的冷氣以及柔軟的床，但仍希望民眾不要長時間占用傢俱，並減少買產品前的「情境模擬」，尤其像「開房間」這類屬於限制級的動作，不應在大庭廣眾下展演，避免影響到兒童或其他未成年學生之身心發展。

▼記者直擊一對情侶在展間的床上親熱，男生不時喊了幾聲「PENIS」，引起民眾側目。（圖／記者陳雕文攝）