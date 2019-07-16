屁孩派出所前違停！他「重金屬死腔」狂噴：Ｘ你Ｘ　網讚療癒狂重播

記者鄒鎮宇／綜合報導

找車位真的會讓人心煩意亂，更何況是遇到屁孩違停擋道，任誰都會氣到暴走。新北市一名男網友苦尋停車位時，終於發現停車場要轉入，竟發現有一名屁孩違停在出口轉角、派出所前，還裝死不肯移車，氣得他瞬間變身，用重金屬的死腔狂噴罵人，讓網友看完全大讚療癒。

「我哥最近壓力太大，派出所前撿到槍…」，該名網友的弟弟將行車錄器PO上臉書社團「爆廢公社」，影片中可以看到，男網友在林口老街附近尋找不到車位，正要右轉進入停車場時，發現一輛汽車違停在派出所前方，恰巧那個位置是網狀線、紅線加上停車場出口。

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▲屁孩被男駕駛的死腔嚇到。（圖／張姓網友授權提供）



突然，男駕駛當場用重金屬式的死腔狂噴，「誰的車！誰的車！！」。此時，站在違停車旁、打算裝死的男子直接被嚇到，才默默低下頭回到車上打算移車，讓男駕駛看到更怒、繼續用死腔狂嗆，「擋車耶！紅線耶！看三Ｘ！Ｘ你Ｘ！看三Ｘ！」

「好了啦」，派出所內的員警見狀立刻出面緩頰，表示知道那是紅線，但在派出所前大吼不好看，「大家都在看耶，拜託一下啦」，男駕駛才冷靜下來說聲，「好啦，抱歉抱歉」，但隨即小聲偷罵，「就是他，死小孩」，但聲音已變回正常。

網友看完紛紛留言，「好療癒，我整個壓力被你的獅吼功給帶走了」、「真的笑死，小火車是不是？欠嗆欠嗆」、「這影片有毒！重看了5次」、「這種停在巷口轉角處的，最欠X」、「 聲音反差好大，我笑慘XD」。

▼網友全被男駕駛的罵聲煞到，大讚療癒。（圖／翻攝爆廢公社）

