搭霸王車遭逮！竟「25字」連珠炮狂譙女警：機掰　扯男爽罵代價10萬

▲李男搭計程車具付車資，陳姓女警前往處理竟遭辱罵「不要在那邊機掰」，氣得提告求償。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

台北一名李姓男子凌晨搭小黃雀拒付車資，運將氣得報警處理。未料，陳姓女警前往處理時，卻遭到李男出言辱罵「我看妳就像龜兒子」、「不要在那邊機掰」等，她不甘受辱憤而提告並求償。高等法院則判李男需賠償女警10萬元確定。

判決書指出，李男2018年2月6日凌晨0時6分許搭乘計程車，但他卻想搭「霸王車」拒絕支付車資，運將因此報警處理，並對李男提告詐欺。

新北市警局樹林分局陳姓女警獲報後，駕車準備前往現場，將李男以現行犯身分押解到警局應訊。不料，李男在乘車途中，竟開口辱罵陳女「不要在那邊機掰」、「我看妳就像龜兒子」、「穿裙子的在那邊機機掰掰」。陳女事後不甘受到屈辱，因此對李男提告求償。

李男應訊時坦承犯行，刑事部分被依妨害公務罪判刑40天，得易科罰金4萬元，而民事部分，高等法院認為，陳女當時依法執行公務，卻遭到李男已具有性別歧視的不雅言詞辱罵，嚴重損害她的人格，因此判李男需賠償陳女10萬元確定。

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