影／調皮兒逛超市「推購物車」亂衝！下秒直接撞上「3萬元液晶電視」⋯賠慘了

記者朱世凱／綜合報導

大陸一位爸爸近日帶著2個小朋友逛超市，不料當他在一旁的沙發上躺著休息時，其中一名孩子竟然推著「購物車」亂衝，當場撞上前方55吋價值超過7千元人民幣（約新台幣3萬1千元）的液晶電視。爸爸聽到聲響後立刻起身查看，見到螢幕損壞後，就看了一下監視器，隨後帶著孩子趕緊離開現場；超市工作人員得知商品故障後，立刻報警處理。

▼調皮男童撞壞液晶電視螢幕，爸爸竟然還帶著孩子偷溜走。（圖／翻攝自錢江晚報）

據《錢江晚報》報導，事發在南昌市青雲譜區的華潤萬家超市，一位爸爸19日帶著2個孩子到店內閒逛，不久後逛累了就到旁邊的沙發上躺著休息；沒想到其中一名孩子竟然趁著大人不注意時使力猛推購物車，導致車頭撞上55吋的液晶電視。工作人員說，價值超過7千元人民幣（約新台幣3萬1千元）的電視被撞之後，螢幕左上角就出現一大塊故障的白色畫面。

▼電視螢幕左上角呈現白畫面。（圖／翻攝自錢江晚報）

從影片可見，當爸爸聽見聲響後，原本慵懶躺著的姿勢，瞬間嚇得挺身坐直，他隨後假裝若無其事地小歇一下，再前去查看電視的毀損情況；不過電視螢幕的故障畫面顯然落入他的眼裡，爸爸便緊張抬頭張望附近監視器，得知周遭沒有人發現之後，就趕緊帶著孩子離開現場。22日晚間，超市工作人員發現商品有異後立刻報警處理。

▼爸爸發現周遭沒人後，便火速帶著闖禍的孩子離開現場。（圖／翻攝自錢江晚報）

員警根據監視器畫面很快找到了撞壞電視的孩子與其家長，他說，監護人也是需要負擔責任的，如果兩方談判順利的話，就能私下和解；如果不能的話就只能走上法律途徑。據悉，爸爸最後同意賠償超市2000元人民幣（約新台幣9千元）的修理費，才讓事件和平落幕。

網友看完後紛紛留言，「該不會修好之後還拿出來賣吧？」、「應該叫那戶人家買走的啊」、「想蹭免費空調，這下得不償失了」、「二手當新機？」、「子不教父之過」、「屁孩手賤釀禍」、「看不好自家的孩子，那也只能認倒楣」、「爸爸竟然帶著孩子離開，完全是最壞榜樣」、「爸爸躺在要賣的沙發上，家教本身就有問題了」、「這要是我的孩子，一定會打他一頓」。