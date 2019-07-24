　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／調皮兒逛超市「推購物車」亂衝！下秒直接撞上「3萬元液晶電視」⋯賠慘了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

大陸一位爸爸近日帶著2個小朋友逛超市，不料當他在一旁的沙發上躺著休息時，其中一名孩子竟然推著「購物車」亂衝，當場撞上前方55吋價值超過7千元人民幣（約新台幣3萬1千元）的液晶電視。爸爸聽到聲響後立刻起身查看，見到螢幕損壞後，就看了一下監視器，隨後帶著孩子趕緊離開現場；超市工作人員得知商品故障後，立刻報警處理。

▼調皮男童撞壞液晶電視螢幕，爸爸竟然還帶著孩子偷溜走。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲▼調皮男孩撞壞液晶電視螢幕，爸爸竟然還帶著孩子偷溜走。（圖／翻攝自錢江晚報）

據《錢江晚報》報導，事發在南昌市青雲譜區的華潤萬家超市，一位爸爸19日帶著2個孩子到店內閒逛，不久後逛累了就到旁邊的沙發上躺著休息；沒想到其中一名孩子竟然趁著大人不注意時使力猛推購物車，導致車頭撞上55吋的液晶電視。工作人員說，價值超過7千元人民幣（約新台幣3萬1千元）的電視被撞之後，螢幕左上角就出現一大塊故障的白色畫面。

▼電視螢幕左上角呈現白畫面。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲▼調皮男孩撞壞液晶電視螢幕，爸爸竟然還帶著孩子偷溜走。（圖／翻攝自錢江晚報）

從影片可見，當爸爸聽見聲響後，原本慵懶躺著的姿勢，瞬間嚇得挺身坐直，他隨後假裝若無其事地小歇一下，再前去查看電視的毀損情況；不過電視螢幕的故障畫面顯然落入他的眼裡，爸爸便緊張抬頭張望附近監視器，得知周遭沒有人發現之後，就趕緊帶著孩子離開現場。22日晚間，超市工作人員發現商品有異後立刻報警處理。

▼爸爸發現周遭沒人後，便火速帶著闖禍的孩子離開現場。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲▼調皮男孩撞壞液晶電視螢幕，爸爸竟然還帶著孩子偷溜走。（圖／翻攝自錢江晚報）

員警根據監視器畫面很快找到了撞壞電視的孩子與其家長，他說，監護人也是需要負擔責任的，如果兩方談判順利的話，就能私下和解；如果不能的話就只能走上法律途徑。據悉，爸爸最後同意賠償超市2000元人民幣（約新台幣9千元）的修理費，才讓事件和平落幕。

網友看完後紛紛留言，「該不會修好之後還拿出來賣吧？」、「應該叫那戶人家買走的啊」、「想蹭免費空調，這下得不償失了」、「二手當新機？」、「子不教父之過」、「屁孩手賤釀禍」、「看不好自家的孩子，那也只能認倒楣」、「爸爸竟然帶著孩子離開，完全是最壞榜樣」、「爸爸躺在要賣的沙發上，家教本身就有問題了」、「這要是我的孩子，一定會打他一頓」。

ET快訊
獨／檢調追私菸金流　吳宗憲一張信用卡刷645萬手法曝光
任達華出院了！右手包紮首度現身「我們回家」
角逐2020總統大選？柯文哲鬆口：最晚9/1決定
凌晨包車1200到家！閨蜜「妳付1千我付200」神邏輯　出國
渣男加換妻俱樂部！揪3P狂約喊「很爽」　正宮淚崩：原諒換更深

關鍵字：購物車,超市,液晶電視,螢幕,屁孩,賠償,推車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

影／20歲女打110叫外賣：我要筷子＋蛋　接線警一聽懂了「10分鐘火速搶救她」

影／月收入300K+有房！他猛追25歲女卻輸給「67K男」…網一看條件秒懂：難怪

影／爽玩刺激滑水道！23歲男一衝下來「心臟停了」⋯當場死在遊客面前

影／「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

天氣太熱！2男「車內開冷氣」小睡一下…結果卻命喪停車場　原因曝光

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！

影／烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒　媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍　

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

貴州六盤水深夜山崩「埋21棟房屋」　已致11人死亡

樓梯上跌落！「畚箕頭」插入她肛門4cm...拔出後鮮血狂噴

影／調皮兒逛超市「推購物車」亂衝！下秒直接撞上「3萬元液晶電視」⋯賠慘了

兇手刺殺成功「舉臂歡呼」！碩士生「連中7刀」濺血斃命　現場細節圖曝光

國防白皮書重砲批台獨分裂　北京對美台傳達「警告訊號」

中國國防白皮書釋出「2大訊息」：堅決捍衛國家主權　反對「台獨」分裂勢力

車失控下滑2童尖叫求救　勇司機赤腳狂追100多公尺帥氣攔停

中共國防白皮書全文2.7萬字　涉台內容「414字」4倍數成長

200萬中國軍人組成「亮家底」！首部國防白皮書披露「裁減員額30萬」

陸國防白皮書強調不擴張　台專家：與美做對比消弭威脅論

再嗆韓國瑜！　柯文哲：他只是裝成庶民的樣子

影／洛磯殺手！國民透納生涯2度完全打擊都是對洛磯

彰化野狗追車突轉向⋯國中生腳踏車衝撞跌倒　雙膝撕裂傷送醫

夜店妹「我在跟朋友告白」求Uber：等我一下！他暖心回應　網狂敲碗後續

韓國瑜爬樹看登革熱　柯P幕僚神打臉「用科技大贏」

快訊／國安私菸風暴第三天　總統府1400親上火線說清楚

中職／尼克斯力阻兄弟連勝　運彩看好桃猿

貴州六盤水深夜山崩「埋21棟房屋」　已致11人死亡

上面洞太多！韓國瑜爬樹看積水　他6金句猛虧「樹民總統」...網笑爛：哪招啊

神調度！大谷翔平2上就代打　對前田健太敲安打打進1分

大陸熱門新聞

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀..

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

家中藏3公尺眼鏡王蛇　狂吞60..

影／27歲女獨遊華山遇害！朋友..

做完流產手術…她複查發現胎兒還..

陸國防部：中國一點都不能少

女大生打工遭外籍男強吻　老闆竟..

剛和男友分手...單身妹遭拖進..

她產女7天後捅死夫　目擊者：他..

童扮媽上網訴苦：誰來教爸怎當家..

港警家屬公開信：籲特首政治問題..

哥去世弟想辦手機過戶　電信：本..

陸前總理李鵬逝世　享耆壽91歲

陸媒轟港721衝突：警權受限治..

更多熱門

相關新聞

屁孩少投錢被抓包惱羞譙髒話　公車司機衝下車暴打他

新北市一輛三重客運藍26公車羅姓司機請男乘客補差額，沒想到竟遭到對方用英文辱罵髒話，一氣之下衝下車揮拳報打對方，過程全被路過的民眾拍下。司機事後遭台北地檢署依傷害罪起訴，但在審理期間，司機與乘客雙方達成和解，乘客也撤銷告訴，法院最後判決公訴不受理。

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

逛全聯必聽「請支援收銀」！神分析曝關鍵

蘋果準備升級iPhone螢幕搭載120GHz

「台灣泡麵王」持續稱霸寶座　2019上半年排行榜出爐

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

蘇慧倫爆5年婚變！老公「酒後說溜嘴」

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面