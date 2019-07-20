第一名都是它！「台灣泡麵王」持續稱霸寶座　2019上半年排行榜出爐了

▲迎接中元檔期來臨，又到了撿便宜囤泡麵的好時機。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

由於現代人工作忙碌，方便即食的泡麵不僅成了三餐好選擇，更是不少人的宵夜好良伴，尤其每到颱風來臨時，架上泡麵還會被搶購一空。對此，量販跟超市業者也統計了2019上半年的泡麵排行榜，其中發現第一名再度由統一肉燥麵奪下，堪稱最強「台灣泡麵王」。

超市龍頭全聯以銷量統計了今年上半年泡麵排行榜，第一名到第十名分別為，統一肉燥風味包麵、科學麵、印尼炒麵、統一肉燥風味大號、農心辛拉麵、來一客鮮蝦魚板風味、印尼辣味炒麵、統一脆麵、味味Ａ排骨雞湯麵、維力炸醬麵重量包。

全聯指出，奪下第一名的統一肉燥風味包麵，光上半年就賣出超過160萬包，加上排名第五的大號包裝賣出100萬包，等於光統一肉燥麵就賣出260萬包，至於強勢奪下第三名的印尼炒麵，也有賣出超過115萬包的銷售實力，可見經典品牌及口味、價格平實的泡麵仍是台灣民眾最愛。

至於量販龍頭家樂福也統計了今年上半年的10大泡麵排行榜，分別為：統一肉燥包麵、台酒花雕雞麵、來一客鮮蝦魚板、科學麵、維力炸醬麵、滿漢大餐蔥燒牛肉麵、味味A排骨雞麵、統一辣味蔥燒牛肉、 台酒紅標米酒麻油雞麵、 台酒花雕酸菜牛肉麵。

家樂福說，這次榜單是用業績來排行，全都是由台灣味所奪下，其中奪下第一名的統一肉燥包麵，於上半年賣出約310萬包，創造超過4千萬業績；而第二名的台酒花雕雞麵與第三名的來一客鮮蝦魚板，也都有賣出將近3千萬的好成績。

另外，愛買則以銷售量來統計上半年泡麵排行榜，前三名都是由統一所奪下，像是熱銷第一名的統一肉燥風味包麵就賣了快18萬包，而拿下第二名的統一科學麵也賣出快16萬袋；至於來一客鮮蝦魚板則奪下第三名，銷售量將近14萬組。

愛買指出，第四名到第十名則分別為，維力炸醬麵包麵、台酒花雕雞麵碗麵、味味A排骨雞麵、台酒花雕雞麵袋麵、統一蔥燒牛肉、維力炸醬麵重量包、味王王子麵。