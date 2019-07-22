iPhone螢幕準備大升級！蘋果計畫搭載120GHz刷新率OLED螢幕

▲蘋果公司即將在iPhone升級120GHz刷新率（Refresh rate）的螢幕。（圖／記者林世文攝，示意圖）

科技中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）正在與三星（Samsung）商討iPhone的OLED螢幕大升級，讓iPhone用上120GHz刷新率（Refresh rate）的螢幕。消息指出，這個螢幕在之前版本的iPad就已經體現過，而在iOS系統的優化下，高刷新率的螢幕表現效果也獲得果粉們的認可，不過iPad的螢幕不是OLED螢幕。

綜合媒體報導，蘋果為iPhone換上高刷新率的螢幕不是難事，不過iPad Pro使用的螢幕是LCD螢幕，和iPhone的OLED螢幕不太相同，也就是說，蘋果尚未在任何OLED設備上推出120Hz刷新率。

至於即將要發布新款手機的蘋果，在iPhone 11 Max上延續了2017年首次發布的iPhone X的「瀏海」設計，但是新手機的瀏海尺寸似乎明顯大於iPhone XS Max，精密度更高；此外，自拍鏡頭也將由700萬像素升級到1200萬像素。

另外，新機中框不再採用高亮不鏽鋼工藝，而是採用了與機身相同的陽極氧化處理，同時充電接口依然是Lightning接頭而非USB-C。

▲號稱最接近市售版本的iPhone 11 Max模型機。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）