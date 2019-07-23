韓國瑜市府爭取下水道建設經費　內政部：全力支持





▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市副市長洪東煒23日拜會內政部次長花敬群，爭取高雄市下水道建設經費，花敬群表示，為協助高雄都市排水改善工程，近年來內政部透過前瞻及全國水環境改善等計畫已補助24.92億元，其餘不足部分，將視今年度節餘款或109年度預算分配時優先調列補助，同時也呼籲高市府積極趕辦已補助工程，以提升高雄防洪能力，打造永續安全的美麗海港城市。

花敬群表示，為改善高雄市都市排水，營建署前於「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」已核定補助高雄市政府40案9億9,322萬元。

內政部新聞稿指出，此次高雄市政府提報中央協助補助案，其中道路部分3件，雨水及側溝工程32件，污水工程3件共38件，所需中央補助經費達12億3,843萬元。經市府確認補助優先順序，排水工程18件約3億4,746萬元應優先辦理補助，營建署視本年度節餘款辦理情形調整或明年度預算分配時優先調列補助辦理。

污水工程部分，內政部說明，目前全國水環境改善計畫內政部可補助預算37.35億元，其中第一、二批次已核定補助高雄市政府11.52億元，占全國補助各縣市預算30.8％，且相關計畫年度經費均已全數分配完畢，併同道路工程將視全國補助案件結餘情形，再行評估分配。

花敬群說，為協助高雄市辦理易淹水地區排水改善工程，及中區污水處理廠與老舊管線汰舊換新等事宜，除已請營建署持續全力支持建設經費外，也期盼市府加速辦理各項已核定補助排水改善工程案件進度，以提升高雄防洪能力

另外，內政部也協請市府修訂「高雄市社會住宅及公益出租人地價稅房屋稅優惠自治條例」，使參加社會住宅包租代管的房東，地價稅能比照其他直轄市由5‰降至2‰；以及配合租賃條例規定，儘速訂定租賃住宅地價稅及房屋稅減徵自治條例，以健全租賃市場，落實居住正義。