遠距交往半年！同居青梅竹馬「男友氣炸逼搬」　她無辜：我不敢一個人睡...

▲示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

對絕大多數墜入愛河的情侶來說，肯定沒法接受另一半和青梅竹馬同居，但現在就有女網友為相同的案例煩心，不敢一個人睡覺的她，選擇和一起長大的男性好友租屋，沒想到遠距的男友得知此事相當不諒解，多次以分手要脅搬家。

女網友23日凌晨在PTT發文指出，閨蜜小B跟男友交往半年左右，2人才剛畢業不久，她踏入職場、男生則在等當兵，目前是遠距戀愛。最近2人時常爭執，因為男友發現小B「跟男性朋友一起租屋」，這位室友是她的青梅竹馬，雖然愛戀好長一段時間，但始終沒有結果，「小B也不敢告訴男性朋友自己有了男友，怕被討厭。」

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現在關鍵問題來了，小B不敢一個人睡所以不想搬出去住，更何況跟竹馬一起長大很要好，根本沒什麼問題，對於男友的不斷抗議感到很困擾。小B認為，男友準備當兵無法同居，她暫時不想改變生活方式和習慣，很堅持不搬家，但又不知道該怎麼說服男友，只好求助身邊友人，「有沒有什麼辦法可以說服小B男友不要一直起疑心呢？小B怕這樣下去真的會為了這件事分手。」

▲因為不敢自己睡覺，於是找了青梅竹馬同居。示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自圖庫pexels）

文章貼上網，多數鄉民無法理解小B的行為，紛紛留言質疑，「可憐的男友......沒劈也無法接受吧」、「同為女性，說不敢一個人睡女生我超看不起」、「奇文共賞，不要殘害男生好嗎」、「青梅竹馬實質最慘，這女的完全不行」、「原來這世界上真的有這麼誇張的人存在啊」、「是不會找女生一起租屋？自己都不能接受的事還要男友吞。」

「真的、真的、真的、真的不是反串QQ」，隨後PO文的閨蜜補充，多次強調小B的故事保證是真實的，絕非刻意反串引戰，也不認同這樣怪異的價值觀，剛好交由廣大網友評評理。此外，小B目前和竹馬租屋的情況是「沒分房、有分床」，她覺得這樣坦蕩蕩對得起男友，且房租和生活上的開銷都是AA。