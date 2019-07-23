1個人去台南！小吃店才坐下…一回神「6菜1湯擺滿桌」驚呆　萬人笑炸：合理

▲原PO到台南玩，到當地一間小吃店吃好料。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南號稱「美食之都」，路邊小吃便宜又美味，是吃貨們一生必去朝聖的地方。一名男網友日前一個人到台南，貼出一張用餐的照片，文中抱怨自己，「一到台南就忍不住狂吃狂點」。照片讓其他人秒笑噴又超有同感，「台南美食是個坑！不肥都難」、「任何人到台南都沒辦法抵擋美食」、「去台南就是要這樣。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見原PO到台南一間店用餐，一張鐵餐桌上擺滿各種好料，6菜1湯1碗飯、菜色超澎湃，看起來像是一家4口要吃的。但原PO接著在文中透露，其實這些都是她自己要吃的，「我要抱怨自己一到台南就忍不住狂吃狂點，一個人點這樣好像太多了。」

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來看看原PO一個人吃了什麼，從他眼前的一碗肉燥飯開始，往上分別有煎魚、魚肚、肉片、炒蚵仔、燙青菜、筍絲蛋、筍湯。他也在留言處透露，這是台南某間魚肚小吃，他光顧這家已經有20年了，這樣點下來花了600多塊而已，而且他最後有努力吃完整桌。

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▲整桌都是原PO一個人要吃的菜。（圖／翻攝自爆怨公社）

對於男網友選吃這間店，不少人直誇，「內行人」、「這間很好吃又便宜」、「這間好吃，吃一次朝思暮想」、「竟然知道要去這間，巷子內的」。不過也有網友發現，桌上竟然少了最經典的菜色，「魚腸呢」、「少了魚腸啊！」但原PO也透露，他不敢吃魚腸，所以就沒點了。

看到照片後，網友紛紛傻眼留言，「這規格是在拜拜嗎」、「老闆是不是一直在看你朋友怎麼還沒來」、「你夭3天了嗎」、「是我四天的飯量了」、「前三盤就飽了」、「一個人吃嗎？也太猛」、「打死我也不信這一個人，一定無底洞的胃。」

不過，許多人很懂原PO失心瘋的心情，「很合理，每樣都想吃」、「我去南部也都點一堆」、「真的會每個都想吃，但每個都吃不完」、「我到台南一定先牛肉湯，晚一點再沙茶爐」、「沒有3個胃不要來台南，吃的你不要不要」、「台南就是有種吃起來的魔力」、「我懂，就都很想吃啊！」

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