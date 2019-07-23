蔡政府任內國軍特勤爆16次醜聞　國民黨團：蔡英文應公開向國民道歉

▲國民黨團直指軍紀敗壞是蔡總統的領導出問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國安局私菸風波越演越烈，吳宗憲及張恒嘉2名國安官員聲押禁見。國民黨立委直指總統蔡英文領導出問題，才導致國軍特勤單位「出包」不斷，並一一舉出蔡政府任內爆發多達16件國軍、特勤軍紀敗壞事件，而走私菸事件更不是撤換國安局長就能平息民怨，呼籲國安團隊全面改組，並要求蔡英文為此重大國安醜聞公開道歉。

立委曾銘宗23日在記者會指出，國安局官員利用總統出訪班機、車隊走私香菸，顯然國安局早已徹底敗壞，紀律蕩然無存，直指這是「蔡英文總統領導出問題」，要求總統府、國安局、交通部、財政部儘速調查，給社會一個交代。

國民黨團更一一列舉出，自總統蔡英文2016年執政以來，國軍、特別軍紀敗壞的事件簿總整理。洋洋灑灑列出16項「出包」事件，當中包括「雄三飛彈誤射漁民事件」、「永和侍衛室清槍意外擊發子彈」，以及總統府侍衛室、紀德艦爆發性醜聞、空軍清泉剛基地疑似染毒事件等。

國民黨團列舉「蔡政府國軍、特勤軍紀敗壞事件簿」如下：

2016年

海軍陸戰隊防空警衛隊群發生憲兵集體虐狗，甚至私自攜BB槍入營射擊土狗「小黑」。

金江號巡羅建進行年度操演時，因人為疏失發射雄三飛彈，貫穿一艘領海內作業的漁船，造成一死三傷。

國安局「永和」侍衛室王姓警衛官清槍時意外擊發子彈。

東引群島一名下士遭5名士官性侵，強行脫褲又用肌樂噴私處，還有人一旁拍攝影片。

2017年

空軍屏東修補大隊分隊成員慶生活動，用螺旋槳的吊掛機將女下士吊起，對其撥水、噴刮鬍膏，涉嫌凌虐。

國防部李姓女上兵酒駕載一整車長官參加公祭，與民眾發生擦撞，第一時間涉嫌逃逸，依公共危險罪移送法辦並記過汰除。

國安局「永和」侍衛室發生性騷擾事件。

空軍清泉岡基地發生27包不明粉末小包裝和吸食器，疑似染毒事件。

國安局「永和」侍衛室詹姓隨扈多次勤前違紀喝酒。

總統府女武官騷擾男隨扈。

2018年

總統府侍衛室未婚女侍衛官與已婚男總統隨扈上摩鐵不倫。

陸軍資通電車指揮部志願役上兵，在服役期間架設經營色情網站，誘拐未成年少女下海應召。

2019年

海軍7官兵到有女陪侍KTV喝到爛醉脫衣。

海軍鳳陽艦長涉嫌性侵女軍官。

紀德艦流出2官兵性愛影片。

國安局「永和警衛室」少校涉嫌走私9800條香菸闖關。

▼ 國軍特勤軍紀敗壞事件簿。（圖／立法院國民黨團提供）

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