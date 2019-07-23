國安人員趁總統出訪走私萬條菸　律師認為涉犯貪污有爭議！

▲國安局少校吳宗憲涉走私香菸遭聲押。（圖／記者趙永博攝）

記者陳以昇／新北報導

總統蔡英文外交出訪，國安局負責維安工作，卻利用機會購買近萬條免稅香菸藏在華航的華膳空廚，遭調查局攔截查獲，台北地檢署將國安局少校吳宗憲、張恒嘉2人聲押禁見，律師江明軒認為國安局人員隨總統出訪，是否符合關稅法第49條所稱之人？ 若是，其所帶的東西免稅不受規制，會不會也就不構成違反菸酒管理法、貪污治罪條例等規定，應是未來法院上攻防重點。

▼國安局人員走私免稅菸 。（圖／黃國昌辦公室提供）

國安局隨總統蔡英文外交出訪，22日在專機返國時，海關及調查局組成的聯合查緝小組，當場查獲9800條香菸，逮捕5名卡車司機及2名國安局人員，晚間移送台北地檢署，因有串供滅證之虞，將吳宗憲、張恒嘉2人聲押禁見，其餘人諭令20萬至50萬元交保。

律師江明軒表示，對於夾帶近萬條私菸的國安局人員，涉犯菸酒管理法第45條第2項規定得處3年以下有期徒刑。此外，由於國安局人員屬公務員，公務員若有以公用運輸工具裝運漏稅物品者，依貪污治罪條例第4條規定甚至有無期徒刑或十年以上有期徒刑之刑責，兩者刑度差距相當大，端看未來審判機關如何適用。而中華航空公司人員，若單純為幫助犯而非共謀，可依法減輕其刑。

從法律上角度觀察，由於稅捐稽徵法排除關稅之適用，故有關進口貨物徵收規定以關稅法為主，而本事件國安局人員是隨總統出訪，是否符合關稅法第49條免稅規定，進而影響是否構成上開菸酒管理法、貪污治罪條例的判斷，未來會是審、檢、辯三方論戰主軸。

▼律師江明軒認為國安局人員涉犯貪污罪有爭議 。（圖／記者陳以昇攝）