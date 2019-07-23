特勤走私菸　丁守中：改天會不會為了更大利益刺殺總統？

▲丁守中。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國安特勤人員22日驚爆趁著總統蔡英文出訪之便，大量購買免稅煙品，金額高達645萬。踢爆此事的時代力量立委黃國昌23日23日緊咬國安局、要求徹查。對此，前國民黨立委丁守中表示，此事暴露軍紀敎育考核問題，「改天會不會為了更大利益走私毒品、甚至刺殺總統？」

丁守中23日在臉書表示，這個瞞天過海的縝密計畫，要是沒人檢舉還真的就這麼輕鬆過關，「如果說事無前例鬼才信，國安局職司指揮全國警調安全系統，打擊不法，維護國家與社會安全。國安人員中能選在總統身邊，又能陪同出國隨侍的是國安局精英中的精英，竟然會做出走私私菸這種勾當，說明國安系統的軍紀教育、人員甄選、考核、領導，都出現嚴重問題。」

丁守中還說，令人擔心的是，特勤敢走私私菸，說明國安精英不只不能忠於國家，更不能忠於職守，總統特勤維安人員為了利益不惜以身觸法，罔顧職責，敗壞紀律，「今天會為了500萬利益，敢明目張膽走私9200條龐大香菸，改天會不會為了更大利益走私毒品、甚至刺殺總統？國外就曾發生過這類的事，特勤走私私菸已是一葉知秋，國安系統還不要大整頓嗎？」

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