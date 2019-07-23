簡訊曝光！國安局「吳宗憲」友人喊冤：隨扈少校有能力安排貨車進總統車隊？

記者楊蕓／台北報導

國安局私菸風波越演越烈，吳宗憲及張恒嘉2名國安官員遭聲押禁見。但有一名自稱「吳宗憲友人」的網友向立委陳宜民喊冤，稱吳宗憲只是國安局總統隨扈的少校，有權力能安排自己的貨車在車隊裏？所有長官都不知情？

時代力量立委黃國昌22日踢爆，國安局特勤吳宗憲利用陪同總統蔡英文出訪機會，涉嫌夾帶9800條香菸入關。消息曝光後，國安局長彭勝竹火速請辭，總統府侍衛長張捷也自請處分調職。調查局新北調查處21日晚間約談吳男等10人到案，清晨依貪汙、《菸酒管理法》等罪諭令其中8人以20萬至50萬元不等金額交保，吳宗憲及張恒嘉2名國安官員均聲押禁見。

國民黨23日召開記者會，立委陳宜民秀出一張網友私訊的截圖，表示吳宗憲少校是他十多年的朋友，並真心替吳宗憲感到委屈。

▲一名自稱「吳宗憲友人」網友私訊立委陳宜民，為吳宗憲喊冤。（圖／立委陳宜民提供）

該名自稱吳宗憲的友人說，不敢說吳宗憲真的沒做錯，畢竟訂購人就是他的名字，但想看看，他只是國安局總統隨扈的一個少校，有權力能安排自己的貨車在車隊裡，所有長官全都不知情？「這可是總統出訪回國的行程！！五輛車！！總統下機之後，五輛貨車入列才被抓，憑一個少校之手，可能嗎？」

這位友人在給陳宜民的簡訊中還提到，吳宗憲與他老婆分隔高雄台北，若他事業那麼大，又何必每次收假的帶老婆去爬山？而不是帶著老婆買名牌包？「我相信他只是替死鬼，長官下令，難道他要跟自己事業過不去嗎？他絕對有錯！但我相信他是清白的！的確他可以去檢舉，但是在職場中的他，在這樣的職場環境，一個少校有多少能力說不？」

陳宜民強調，相信不是只有特勤人員牽涉其中，但蔡總統臉書發文卻只限縮在檢討特勤人員，另外包括出訪官員、甚至委員等都可能牽涉，他呼籲所有出訪的人員，如果沒有認購菸品，都要出來自清並測謊。

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