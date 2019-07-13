殲-20「蜂王」起手式　同框4架殲-6無人機測試系統融合

▲衛星圖顯示，1架殲-20罕見與4架已退役的殲-6同框。（圖／翻攝自新浪軍事）

特約記者陳孟孟／綜合報導

解放軍想讓殲-20在無人機蜂群戰術中擔綱「蜂王」角色似乎已有眉目，近日網路流傳一張衛星圖顯示，在某試驗訓練基地裡，1架殲-20與4架已退役的殲-6停放在一起，很可能就是在進行系統融合測試。有分析認為，殲-6作為一種改裝噴氣式無人機，一旦相應的數據鏈試驗成功，未來更便於成飛將無人機換成正在研製的一系列隱身飛翼無人機，由殲-20引領壯大蜂群戰術實力。

殲-20是目前解放軍現役最先進戰機，與差三代的殲-6停放在一起引發注目，其中一架殲-6甚至停在機棚內露出一個機頭，很明顯這幾架退役戰機並非制式的無人靶機，而是很可能為近年討論度極高的「無人機蜂群戰術」做準備，測試殲-20控制無人機的效果。

▼殲-6戰鬥機 。（圖／翻攝自維基百科）

已在2010年正式退役的殲-6是由瀋陽飛機廠以蘇聯米格-19為原型仿製，在1960至1970年代成為解放軍空軍主力，同時也是中國航空工業生產裝備數量最多的機型，共生產超過4500架。由於除役後仍有龐大的數量，使得很多的殲-6戰都被封存在退役戰機存儲中心。

多方消息顯示，除了改裝訓練用的靶機外，殲-6較好狀態機體在除役後便改裝成無人機。《漢和防務評論》曾在2013年1月刊文稱，在福建連城基地空拍衛星發現，有越來越多的殲-6無人攻擊機進駐，戰時可做為欺敵擾亂或對地簡易攻擊等用途。同年12月24日，中國官媒《央視》更首次曝光殲-6改裝的無人靶機影片，直接證實無人改裝化科技專案的存在。

▲殲-20可望未來在解放軍的無人機蜂群戰術中擔綱「蜂王」角色。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

此時多達4架殲-6和殲-20同框，很可能就是在進行系統融合測試。《新浪軍事》分析，殲-6畢竟是一種改裝噴氣式無人機，無論是飛行速度還是飛行品質都能夠與殲-20進行一些基本搭配，反觀採用彩虹、翼龍等螺旋槳無人機首先在速度上就沒辦法跟上殲-20。

假設殲-6和殲-20相應的數據鏈、融合協議等試驗成功，未來便很容易將無人機換成目前正在研製中的一系列隱身飛翼無人機。值得注意的是，2018年珠海航展上，殲-20研製單位成飛也展示自己最新型的隱身無人機，其外形尺寸較小，可執行空中偵察和打擊任務。未來殲-20將控制多架小尺寸隱身無人機，作為先導力量對敵方目標進行打擊。

▼成飛在2018年珠海航展秀出最新型隱身無人機。（圖／翻攝自新浪軍事）