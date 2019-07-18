　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

參加十一閱兵？　東風-41導彈發射車在高速公路飆車

請按讚支持ETtoday新聞雲

軍武中心／綜合報導

迎接大陸建國70周年國慶閱兵，解放軍包含殲-20隱身戰機等多款先進武器不斷進行彩排，近日更有網友拍攝到疑似一輛東風-41洲際彈道導彈發射車在高速公路上疾駛。據了解，東風-41可攜帶10枚分導式核彈頭，最大射程逾14000公里，彈頭最高速度達25馬赫，從中國發射可覆蓋全球任何一個目標

從網路流出的影片可以看到，一名坐在副駕的乘客清楚在高速公路上拍攝到一輛東風-41洲際彈道導彈發射車，由於時間點鄰近大陸十一閱兵，加上近期殲-20、運-20大型運輸機、直-20直升機已陸續進行彩排，因此外界認為東風-41很可能也會在此次閱兵式上亮相。

中國新型東風-41洲際彈道導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中國新型東風-41洲際彈道導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

東風-41被認為是中國研製的最新三級固體燃料機動洲際彈道導彈，此代號在2014年8月被中國陜西環境監測中心官網證實存在。該型導彈可攜帶6-10枚分導式核彈頭，最大射程號稱超過14000公里，彈頭最高速度達25馬赫，圓周偏差率100至200米，可輕易打擊美國任何地區。

中國官媒《科技日報》曾在2017年引述導彈技術專家、核戰略專家楊承軍的說法稱，東風-41是第四代戰略導彈，性能與美國民兵-3、俄羅斯白楊-M基本相當，部分技術甚至超過。他進一步指出，從實彈發射試驗的情況看，東風-41沒有失敗的記錄

值得注意的是，2016年網路曝光一輛疑似有「中國版末日列車」之稱的東風-41導彈鐵路列車，被外界認為是證實了美國情報機構過去曾聲稱，解放軍已在2015年12月進行鐵路版本的東風-41導彈彈射試驗。

《漢和防務評論》當時分析，解放軍將利用中國鐵路網四通八達的機動優點，不僅能擴大部署範圍，同時導彈列車在承載大重量的戰略核導彈時，平均時速可達到100公里，將讓敵方衞星相對難對其進行定位，更增加追蹤難度而達到隱蔽效果，使東風-41真正具備有效的核反擊能力。

▼網傳疑似東風-41導彈鐵路列車。（圖／翻攝自大陸網站）

大陸曝光疑似東風-41導彈鐵路列車。（圖／翻攝自大陸網站）

ET快訊
中職／彭政閔1076得分超越張泰山！成史上最會得分打者
詭步「丹娜絲」最快明晚解除海警…恐還有「雨炸彈」輕颱！3地區
吳宗憲曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了

關鍵字：東風-41,洲際彈道導彈,火箭軍,閱兵,解放軍,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

同型艦曾直線衝擊美瀕海艦　解放軍3艘053H1同日退役

殲-20「蜂王」起手式　同框4架殲-6無人機測試系統融合

放棄下代艦載機爭奪？　殲-31新模型亮相巴黎不見2設計

壓制大陸霹靂-15　美國秘密研發射程200公里空空導彈

能遠距離發現F-35　殲-10部署永興島作戰半徑蓋南海

解放軍下代核航母模型曝光　甲板不見殲-20上艦

航母奶媽「呼倫湖艦」首度跟隨出島鏈　可支持遼寧艦20天高強度作戰

發光體呈現高空機動　巨浪-3試射疑安裝高超音速彈頭

參加十一閱兵？　東風-41導彈發射車在高速公路飆車

拉火炮登雲豹甲車　成功嶺射擊體驗近距感受武器威力

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

參加十一閱兵？　東風-41導彈發射車在高速公路飆車

拉火炮登雲豹甲車　成功嶺射擊體驗近距感受武器威力

第四作戰區完成防颱整備　依令投入地方災害應援

北約意外曝光「美軍150枚核武」存放歐洲地點！　作者：都是公開資料

美軍把「壁蝨做成生化武器」！議員將調查是否引發萊姆病

北京如何制裁「美對台軍售」企業？　陸外交部回應了：說到做到！

總統大選雙劍之爭！韓國瑜玄武劍「逆轉太極」　蔡英文奉天劍「暗藏九五」

同型艦曾直線衝擊美瀕海艦　解放軍3艘053H1同日退役

中共宣布近期軍演　沈一鳴：強化聯合情監偵機制

輕颱丹娜絲威脅　逾3萬國軍兵力待命防災

苗可麗尬戲「皮蛇」纏上身！　眼睛突睜不開…驚求醫又染一怪病

參加十一閱兵？　東風-41導彈發射車在高速公路飆車

前世寵物過太爽！「丹頂鶴」投胎每月詐騙6萬　她回家做夢...真相出爐

廣末涼子狠砸2億買中古房！　搬離東京市中心…只為兒子「少走點路」

中職／紀錄夜告別高雄　彭政閔感動語塞：929會哭的更慘

拉火炮登雲豹甲車　成功嶺射擊體驗近距感受武器威力

第四作戰區完成防颱整備　依令投入地方災害應援

甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了

《親愛的熱愛的》李現太帥爆紅！　80kg黑胖照流出…網驚：造型真的重要

凱特王妃溫網必穿「連身洋裝」　復古舊包背出新花樣

17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」　5男嚇丟包！檢今相驗遺體釐清死因

軍武熱門新聞

鋼盔不能防彈！衝擊力就足以撞斷..

「美150枚核武」存放歐洲地點..

解放軍曝光055驅逐艦「346..

傳美軍惡意流出生化壁蝨　引發萊..

沙國發現伊朗炸彈船試圖接近鄧肯..

美對台軍售企業如何制裁？陸外交..

053H1曾在南海直線衝擊美瀕..

美軍五大「最糟武器」出爐！F-..

國軍落實營區安全資訊管控

陸首艘國產航母「十一國慶」閱兵..

陸升級東風-16重點對付台灣

歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號..

台灣自製潛艦　當以澳洲經歷為鑑

殲-20「蜂王」起手式同框4架..

更多熱門

相關新聞

解放軍赴德軍演　釋放何種訊號？

中國人民解放軍日前派出部隊與裝備，前往德國參與一項聯合醫療救護性的軍事演習，也正式紀錄著中國軍隊開赴歐洲從事軍演的新里程碑。

美對台軍售企業如何制裁？陸外交部回應了

總統大選雙劍之爭！韓國瑜玄武劍逆轉太極

解放軍曝光055驅逐艦「346海之星雷達」

關閉領空5個月！巴基斯坦宣布開放

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

逛小屈孩子突然腹痛！他借廁所被拒暴走

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

丹娜絲最快明晚解除海警…3地區防豪雨

湯匙一舀…麵線浮紅棗！萬人崩潰

金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

新北宜蘭大雨！低壓接力明後天豪雨警戒

咪妃分手Joeman原因曝光！爆氣嗆：感情不是錢堆出來的

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！

丫頭自拍「男友的手伸到胸前」　影片曝光閃爆

即／輕颱丹娜絲逼台！北北基上班上課

陸女吃生蠔小腿發黑潰爛！

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面