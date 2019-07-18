參加十一閱兵？　東風-41導彈發射車在高速公路飆車

軍武中心／綜合報導

迎接大陸建國70周年國慶閱兵，解放軍包含殲-20隱身戰機等多款先進武器不斷進行彩排，近日更有網友拍攝到疑似一輛東風-41洲際彈道導彈發射車在高速公路上疾駛。據了解，東風-41可攜帶10枚分導式核彈頭，最大射程逾14000公里，彈頭最高速度達25馬赫，從中國發射可覆蓋全球任何一個目標。

從網路流出的影片可以看到，一名坐在副駕的乘客清楚在高速公路上拍攝到一輛東風-41洲際彈道導彈發射車，由於時間點鄰近大陸十一閱兵，加上近期殲-20、運-20大型運輸機、直-20直升機已陸續進行彩排，因此外界認為東風-41很可能也會在此次閱兵式上亮相。

▲中國新型東風-41洲際彈道導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

東風-41被認為是中國研製的最新三級固體燃料機動洲際彈道導彈，此代號在2014年8月被中國陜西環境監測中心官網證實存在。該型導彈可攜帶6-10枚分導式核彈頭，最大射程號稱超過14000公里，彈頭最高速度達25馬赫，圓周偏差率100至200米，可輕易打擊美國任何地區。

中國官媒《科技日報》曾在2017年引述導彈技術專家、核戰略專家楊承軍的說法稱，東風-41是第四代戰略導彈，性能與美國民兵-3、俄羅斯白楊-M基本相當，部分技術甚至超過。他進一步指出，從實彈發射試驗的情況看，東風-41沒有失敗的記錄。

值得注意的是，2016年網路曝光一輛疑似有「中國版末日列車」之稱的東風-41導彈鐵路列車，被外界認為是證實了美國情報機構過去曾聲稱，解放軍已在2015年12月進行鐵路版本的東風-41導彈彈射試驗。

《漢和防務評論》當時分析，解放軍將利用中國鐵路網四通八達的機動優點，不僅能擴大部署範圍，同時導彈列車在承載大重量的戰略核導彈時，平均時速可達到100公里，將讓敵方衞星相對難對其進行定位，更增加追蹤難度而達到隱蔽效果，使東風-41真正具備有效的核反擊能力。

▼網傳疑似東風-41導彈鐵路列車。（圖／翻攝自大陸網站）