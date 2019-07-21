M1A2T戰車預算明年公開　國防部證實編列300億

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

國防部發言人史順文今天針對明年是否公開M1A2T戰車預算表示，在美方正式公告及同意供售後，將於明年改列公開預算。據透露，今年國防預算編列約新台幣300億元採購M1A2T戰車。

根據中央社報導，史順文表示，有關M1A2T戰車預算改列公開，M1A2T戰車軍售案於美方正式公告及同意供售後，將依令於後續年度改列公開預算。

有關明年度的國防預算，史順文表示，目前正值109年度預算籌編階段，國防部將配合行政院作業期程，待總預算案公布後，同步說明。

國防部官員透露，今年國防預算中編列約300億元機密預算採購108輛M1A2T戰車。美國國務院日前批准軍售台灣M1A2T戰車相關裝備，總價約新台幣600億元。國防部指出，有關軍售案差額，主因是陸軍規劃「需求項目」與美方發布的「可供售項目」落差所致。

國防部表示，美方公布600億元是指全案可供售項目所需的金額，包括工業合作額度，及提供台灣依需求選購的內容。

▲2017年4月美韓軍事聯演M1A2戰車操演畫面。（圖／達志影像／美聯社）



M1艾布蘭主力戰車，是美國陸軍和美國海軍陸戰隊的主力戰車，美國在1970年代後期開發M1艾布蘭是要取代M60巴頓系列戰車，M1在1980年開始服役，其家族主要有M1、M1A1及M1A2。

M1系列戰車裝甲為查布漢裝甲，主武器M1：105毫米52倍徑M68線膛炮(備彈55發) M1A1/A2：120毫米44倍徑M256A1滑膛炮(A1備彈41發)(A2備彈42發)，作戰範圍可達426公里，最高時速可達68公里。

此次戰車將命名為「M1A2T」，次型號「T」為代表台灣英文名「Taiwan」的客製化車款，陸軍司令部參謀長楊海明則說，目前確切配備數還未定，須等到發價書出來後再逐一檢查。