放棄下代艦載機爭奪？　殲-31新模型亮相巴黎不見2設計

▲瀋飛帶著全新版本殲-31模型（前）亮相第53屆巴黎航展。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

研發進度一直撲朔迷離的殲-31（FC-31）日前再次亮相國際性航展，這款被外界視為很可能是解放軍下代艦載機的隱身戰機，在第53屆巴黎航展中帶來全新版本模型，但卻不見著艦鉤和折疊機翼設計，似乎已暗示「鶻鷹」可能已放棄上艦的爭奪。

《新浪軍事》報導，從瀋飛此次展出的殲-31新版本模型外觀來看，原先T型垂尾改成類似F-22的大角度外傾斜垂尾，進氣道則有殲-20的影子，同時機身也似乎進行加長和加寬。特別的是，抬高的座艙和座艙後機背的隆起，以及發動機艙明顯的「鼓包」，可能意味該機將換發推力更大的發動機，也就是用來代替RD-93的渦扇-19。

據了解，渦扇-19的單台推力已可達到12噸，這樣雙發的殲-31就可以達到24噸的總推力，甚至會超過升級版F-35採用的F135發動機。如此看來「鶻鷹」似乎已經有了成為解放軍航母下一代艦載機的雄厚資本。不過，艦載機最重要的著艦鉤和折疊機翼兩點特徵卻沒有在這次的新模型上呈現出來。

▼殲-31全新版本模型亮相似乎已暗示「鶻鷹」可能已放棄上艦的爭奪。（圖／翻攝自搜狐軍事）

報導指出，著艦鉤是艦載機重要的設備，如今沒有出現在新殲-31身上，這並無法用過去有其他媒體用模型製作者粗心來做解釋。尤其在巴黎航展這種重要的場合，必須要展現出模型設計的「精準」，否則就會對潛在客戶造成誤解進而失去訂單。因此，此次殲-31的模型呈現應是選擇不以需求較小的艦載機為外貿賣點，這也暗示著短期內沒有上艦的可能。

至於折疊機翼設計方面，也同樣是艦載機所必備的一項「技能」，但從殲-31模型上看，機翼中部或三分之一出都沒有出現折疊縫，這表示其機翼根本沒有設計折疊功能，也就不適合進行航母部署。此外，即便殲-31是中型機，可是其尺寸與F-35C相似，而F-35C在美國海軍新型10萬噸級福特號航母上也要把翅膀折疊，以求少占地、多帶飛機。報導表示，以大陸航母噸位還沒超過美國航母之前，航母上是沒地方容納不能折疊機翼的殲-31。

▼ F-35C戰機（F-35 Lightning II）在「林肯號」航母甲板上進行整合測試 。（圖／翻攝自美國海軍網站）

事實上殲-31上艦問題在今年年初曾一度露出曙光，根據解放軍武器裝備採購信息網發布招標公告中明確指出，由瀋陽飛機設計研究所委托，招標一種光電瞄準整體組件。同時還額外要求該組件必須擁有隱身能力、對海上目標的追蹤能力，以及適應載機所在環境的溫/濕度要求。當時外界分析，瀋飛的這款飛機，極有可能就是中國的新型隱身艦載機，目前該所能拿出來的也就只有殲-31。

現在各項訊息不斷傳出皆未獲得官方的證實，解放軍下代艦載機的選擇仍未有定案，但隨著003航母已在近日被曝光已進行建造工作，相信大陸已全力加緊腳步做好艦載機規劃，以趕上一艘艘國產航母的建成服役。