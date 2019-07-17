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同型艦曾直線衝擊美瀕海艦　解放軍3艘053H1同日退役

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▲▼解放軍海軍053H1型台州艦（533）、金華艦（534）、臨汾艦（545）同日正式退出戰鬥序列。（圖／翻攝自廣眾網）

解放軍海軍3艘053H1型導彈護衛艦同日退役。（圖／翻攝自廣眾網，下同。）

軍武中心／綜合報導

隨著各式新型戰艦的陸續服役，解放軍海軍近日一口氣舉行3艘053H1型導彈護衛艦退役儀式。據了解，首艘該型艦艇於1980年開工建造，前後共建成10艘，目前只剩3艘在役，全部配屬於南海艦隊南沙巡邏艦大隊。

綜合陸媒報導，解放軍海軍13日在三亞軍港舉行退役儀式，053H1型台州艦（533）、金華艦（534）、臨汾艦（545）正式退出戰鬥序列。其中金華艦在服役長達35年裡，總航時16000小時、總航里25萬海里，相當於繞赤道近12圈，該艦卸任後將啟程運回金華，作為全市愛國主義教育基地展示平台。

▲▼解放軍海軍053H1型台州艦（533）、金華艦（534）、臨汾艦（545）同日正式退出戰鬥序列。（圖／翻攝自廣眾網）

資料顯示，053H1型導彈護衛艦是20世紀80年代初期中國研製建造的053H的改進型護衛艦。該型艦上主炮採用79式100毫米雙管高平兩用炮，副炮為71式37毫米雙管機關炮，反艦導彈為上遊-1甲型（SY-1A），同時取消艦橋後部兩側的兩部雙管37mm炮，安裝517型遠程警戒雷達。換裝來自法國的柴油機後讓其續航力增加到4000海里/18節，自持力增加到15天。

053H1具備遠程對空警戒能力和一定的遠洋巡邏能力，能夠引導戰鬥機執行作戰任務，這意味著053H1可以在遠海獨立承擔對空警戒和引導，同時更大的續航力和更長時間的海上自持力則意味著可以走的更遠，任務海域停留時間更長。

053H1型護衛艦首艦「寧波號」（2003年3月6日更名為「台州號」）於1980年7月12日在滬東造船廠開工建造，1981年12月13日下水，1982年6月30日建成服役。該型艦共建成10艘，目前有丹東艦、韶關以及昭通等3艘在役，皆配屬於南海艦隊南沙巡邏艦大隊，在南海島礁建設期間扛起巡邏重責

▲▼2018年參與南部戰區海軍某護衛艦支隊演訓的053H1型丹東艦。（圖／翻攝自中國軍網）

▲2018年參與南部戰區海軍某護衛艦支隊演訓的053H1型丹東艦。（圖／翻攝自中國軍網）

據《丹東新聞網》報導，丹東艦在2015年5月接受「藍鯊」戰鬥任務，赴南沙巡航。在巡航的第10天，艦艇接到指揮部命令，一艘某國瀕海戰鬥艦駛進海域，需迅速前往偵查驅離。

接到任務，丹東艦立即改變航向，經過2天航行，在南海某海域與某國最新式瀕海戰鬥艦相遇。官兵首先用英語警告對方：「我是中國海軍丹東艦，你方艦艇已經進入中國海域，請你們盡快離開！」開始，某國艦艇依靠自己噸位大、航速快的優勢，在海上兜圈子。對此，艦長羅翔根據上級命令，果斷採取直線衝擊對方辦法進行驅離。而看到丹東艦直線衝擊的某國軍艦，隨後發出誤入信號駛離。

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