1994年安平外海發現「解放軍潛艦」　李登輝一句話逼海協會求台灣放人

▲在1994年發現解放軍潛艦的，為S-2T反潛機。（圖／軍聞社提供）



記者林彥臣／綜合報導

前總統李登輝98歲辭世，他生前的相關事蹟也成為媒體近日討論的熱門話題。資深媒體人王瑞德在節目上指出，1994年曾在台南安平外海發現解放軍的潛艦，當時李登輝選擇在第一時間告訴海協會，最後迫使大陸透過海協會向台灣低頭求情放人。

資深媒體人王瑞德在三立新聞節目《驚爆新聞線》指出，1994年漢光演習一架反潛機在安平外海發現一艘柴油潛艦，當下動員所有軍艦圍困，並緊急通報總統指示。

▲發現解放軍潛艦，李登輝當時選擇通報海協會，如果承認可以網開一面。（圖／路透）



王瑞德說，李登輝接獲報告之後，指示海基會通報海協會，如果是解放軍的潛艦，可以網開一面，如果不是的話「視為敵國」可依法在領海內擊沉，或者圍困3天以上迫使潛艦全員缺氧陣亡，如果上浮就全員俘虜。

王瑞德進一步指出，海協會第一時間駁斥，所有潛艦都沒有靠近台灣，但是到了第二天晚上，突然來函改口說，有一艘潛艦失聯，李登輝當下哈哈大笑，馬上把所有的軍艦、反潛直升機與其他跟反潛有關的單位，全都叫去安平外海用聲納聽取潛艦的聲紋，每個單位都聽完之後，才網開一面讓潛艦回到大陸。