F-35像戰機界的iPhone　俄專家：不更新就變成「昂貴廢鐵」

▲F-35隱形戰機。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國的天下第一戰機F-35，與俄羅斯號稱「F-35殺手」Su-57在軍事專家的評論中，又有新的比較話題。俄羅斯軍事專家安德烈•弗羅洛夫（Andrey Frolov）比喻，F-35就像是戰機界的iPhone，如果沒一直更新就變成昂貴的廢鐵。

俄羅斯軍事專家弗羅洛夫在《消息報》表示，F-35的設計更加數位化，這使得它變得更加脆弱，用手機比喻就像是iPhone，必須一直連接到APPLE Store定期更新，否則就只是個無用的玩具或昂貴的廢鐵，相較之下Su-57的功能運用特有的秘密設計，但它不像F-35那樣的高度數位化。

弗羅洛夫還認為，F-35戰機有很多俄羅斯戰機沒有的設計缺陷，比如，F-35戰機攜帶的炸彈是被放在外部掛架上，由此就會喪失隱身能力。

▲F-35B戰鬥機。（圖／United States Air Force）



儘管F-35在北約各國受到歡迎，但F-35仍然面臨一些問題，即使它已經開發了幾十年，預算超過1億美元。根據國防新聞獲得的文件，F-35的一些飛行員在機艙中遇到壓力峰值，導致耳廓疼痛，而噴氣機在速度超過1.2馬赫時有遭受結構性損傷的案例。