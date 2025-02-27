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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

2公里徒手海泳....潛至水下7米撿拾「金龍徽章」　水械專長班結訓總驗收

軍聞社／陳彥樺高雄報導

海軍192艦隊水下作業大隊水械專長班第115期25日實施結訓總驗收，透過一連串高強度、不間斷的體能與專業技能測驗，考驗學員在嚴峻環境下的耐力、意志力與水下作業能力。歷經多月嚴格訓練，學員順利通過最終考驗，展現精實戰力，並於最後獲授「金龍徽章」，象徵正式成為海軍水下作業專業人員，肩負起守護海疆的重要使命。 　

結訓總驗收於清晨展開，天還未亮，學員先挑戰2公里徒手海泳，在強勁海流與低溫環境中，鍛鍊水中耐力與自救能力。上岸後，立即投入膠舟行軍，肩扛膠舟走向下一個測驗點，全程須與隊員協力完成，考驗團隊默契與體能極限。隨後，學員持續挑戰11公里慢跑，從大隊一路跑向桃子園沙灘，過程中體力不斷消耗，唯有堅定意志方能順利抵達終點。 　

抵達桃子園沙灘後，學員隨即進行沙灘及水際線綜合戰技訓練，在高強度環境下接受各項體能與戰技測驗，包括匍匐前進、仰臥打水及熊抱等課目，鍛鍊個人體能與對教官指令的服從度。過程中，學員必須克服身心極限，確保在高壓狀態下仍能精準執行任務。 　

下午訓練進入最終階段，學員以自潛方式下潛至水下7公尺，撿拾象徵榮耀的「金龍徽章」，驗證水下適應能力與任務執行精準度。學員逐一完成後，由水下作業大隊大隊長陳上校及各級幹部於結訓隊員胸前釘上「金龍徽章」，象徵正式成為海軍水下作業專業人員，肩負起未來執行海軍水下作業、港口維護與水下搜救任務的重責大任。 　

水械專長班訓練內容嚴苛，所有課程均為培養具備高度水下作業能力的專業人員而設計。學員從體能訓練、裝備操作、水下作業技術、應變能力等多方面歷經嚴格考驗，通過者即具備執行高風險水下任務的能力。透過這次結訓總驗收，不僅檢視學員訓練成果，更確保其具備迎接未來挑戰的專業技能與心理素質，為國軍水下作業戰力注入新血，確保海軍執行任務時能夠無懈可擊。

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