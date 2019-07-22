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影／傘兵怕高不敢跳！教官氣炸直接「推出飛機外」　他高空慘叫瞬間消失鏡頭前

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記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯一名正在軍校受訓的傘兵學員，近日因為第一次挑戰跳傘，因此在飛機上嚇得手忙腳亂，無論一旁教官怎麼叫他跳下去，他都不敢邁開步伐，因此教官便和其他學員聯手將他推出飛機外，讓菜鳥傘兵當場嘶聲力竭地吼叫，並且消失在鏡頭前。這段影片流出後立刻在網路上瘋傳，網友對於軍人不敢跳傘一事也表達正反兩極看法。

▼傘兵不敢跳傘，被教官和同袍直接推下去。（圖／翻攝自燃新聞）

▲▼傘兵不敢跳傘，被教官和同袍直接推下去。（圖／翻攝自燃新聞）

綜合外媒報導，俄羅斯一所軍校近日在為傘兵學員教授跳傘課程，不料其中一名學員因為是首次挑戰，所以在飛機上遲遲不敢躍下。從影片可見，菜鳥傘兵試圖伸手抓住一旁欄杆，用來抵抗教官和其他學員的蠻力，不過無論他怎麼叫喊甚至把頭埋在同袍懷中，都無法推拖此次訓練，最終他在雙腿癱軟的情況下，被教官和同袍大力推出飛機外。

▼傘兵一直尖叫抵抗卻仍被拋了下去。（圖／翻攝自燃新聞）

▲▼傘兵不敢跳傘，被教官和同袍直接推下去。（圖／翻攝自燃新聞）

在被推出飛機的那一刻，菜鳥傘兵背後的降落傘包也順勢打了開來，他便慌亂地旋轉並消失在鏡頭前。後頭排隊的散兵見到前方的情況後，便一個個鼓起勇氣跳下，沒人敢再做出拒絕的動作。不少網友看完後都緊張留言說，「這要是摔死了怎麼辦？該怪誰？」、「為什麼不安撫他，讓他心裡壓力減輕再跳啊」、「這樣扔出去好危險啊！如果那個傘沒自動開的話，肯定就要死人了」。

▼傘兵的傘在他落下的那刻自動打開。（圖／翻攝自燃新聞）

▲▼傘兵不敢跳傘，被教官和同袍直接推下去。（圖／翻攝自燃新聞）

但也有人說，「都當軍人了，是要怕什麼啦？這樣怎麼打仗？」、「如果真的在戰場上的話，他這麼拖延大家時間，肯定會直接吃上一顆子彈」、「想當兵還怕死」、「萬事起頭難，他以後就知道怎麼做了」、「這應該是他自己選的科目吧？怎麼會不敢完成」、「看得我也狂發抖」。

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關鍵字：傘兵,跳傘,教官,軍校,俄羅斯,軍武,國際軍武

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