海上核火山甦醒擁174管垂發　俄國最兇狠戰艦再度啟航

▲「納希莫夫海軍上將號」歷經11年維修改造，終於在白海展開航行。（圖／翻攝自X）

軍武中心／綜合報導

經過長達數十年的維修與現代化改造，俄羅斯海軍基洛夫級核動力飛彈巡洋艦「納希莫夫海軍上將號」（Admiral Nakhimov）終於在今年8月份以自身動力在白海展開航行。據了解，該艦共配置逾174個垂直發射單元，數量為目前全球水面作戰艦之最，預估未來將取代僅進行有限改裝的姊妹艦「彼得大帝號」，成為俄羅斯海軍未來水面艦隊的旗艦。

公開資料顯示，「納希莫夫海軍上將號」為基洛夫級巡洋艦3號艦，採用核動力設計，滿載排水量超過2.5萬噸，原始設計即以摧毀大型水面目標與提供艦隊區域防空為核心任務。艦上裝載超過500枚飛彈，因此有了「武庫艦」稱號，同時還具備強大的綜合防空與反潛能力。

該艦於1983年在列寧格勒開工建造，1986年下水，1988年加入北方艦隊服役。蘇聯解體後，1992年以沙俄名將帕維爾．納希莫夫之名重新命名。1997年起進入船塢進行升級，但受制於俄羅斯長期財政困難，實際改造工程直到2013至2014年間才全面展開，原定2018年完成的復役時程也一再延宕。

▲中國055型萬噸導彈驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝自新華社）

綜合俄方公開資訊與媒體報導，「納希莫夫海軍上將號」此次現代化升級幅度極大，艦上共配置不少於174個垂直發射單元，數量超越中國055型萬噸驅逐艦的112個垂直發射單元，被認為是目前世界水面作戰艦之最。其主要打擊武器包含可發射3M54「口徑」巡弋飛彈、P-800「縞瑪瑙」超音速反艦飛彈，以及3M22「鋯石」高超音速飛彈，使其具備遠程對海、對陸與高價值目標打擊能力。

防空方面，這艘巨大戰艦仍以S-300FM艦載防空系統為核心，並搭配多套「鎧甲-M」近程防空系統，形成多層次防空網，是否升級至S-400等級仍有待進一步確認。同時，「納希莫夫海軍上將號」也換裝新型雷達與感測設備，並以AK-192M單管130公釐艦砲取代原有雙管艦砲。

▼進行現代化改造的俄羅斯海軍基洛夫級核動力飛彈巡洋艦「納希莫夫海軍上將號」（Admiral Nakhimov）。（圖／翻攝自中國軍號微博）

值得注意的是，該艦2座核反應爐已於2024年底與2025年初相繼完成重啟，為後續出海測試奠定基礎。而俄國國家通訊社《塔斯社》也在今年8月引述消息人士說法指出，「納希莫夫海軍上將號」經過多年維修、升級後，已在俄國西北方的白海進行首次海試，並計畫在巴倫支海進行後續測試。但目前俄國官方仍未透露整體的海試結果。

分析指出，隨著「納希莫夫海軍上將號」逐步恢復戰力，其角色很可能取代僅進行有限改裝的姊妹艦「彼得大帝號」，成為俄羅斯海軍未來水面艦隊的旗艦。由於基洛夫級核動力巡洋艦維護成本極高，且俄羅斯整體財政與工業能力受限，外界普遍認為俄方難以同時維持兩艘同級艦全面現代化，「彼得大帝號」最終退役的可能性非常高。