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國軍曾「上海大轟炸」2300人傷亡！70年後反被嗆：早晚飛到總統府

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▲上海大轟炸歷史照。（圖／翻攝自網易新聞）

▲上海大轟炸當時毀壞房屋2300多間。（圖／翻攝自網易新聞）

軍武中心／綜合報導

解放軍殲11戰機日前飛越海峽中線，讓兩岸局勢再次升溫。事實上，國軍在1949年10月到1950年2月曾發動「上海空戰」，針對上海居民區與工業設施進行了數十次的轟炸，其中1950年1月7到至2月6日的轟炸最為猛烈且死傷慘重，又被稱為「二六轟炸」。戰後，蘇聯將戰機與設備交予解放軍使用，解放軍也首次建立了自己的防空部隊。

回顧「二六轟炸」事件可追溯到1949年5月，解放軍第三野戰軍在陳毅的率領下攻占了當時大陸最大的經濟中心上海市，國軍則撤退至舟山群島等東南沿海島嶼，同時藉自身強於解放軍的「海空軍優勢」頻頻作出反擊。

當年10月26日，國軍成功取得古寧頭戰役的勝利，統帥部依據戰局轉折制定了「一年準備，兩年反攻，三年掃蕩，五年成功」的反攻大陸計劃，另外上海市有著重要的經濟地位，國民黨方面在經濟與軍事領域也頻頻做出動作，除了干擾新政府對上海的接管工作，還有就是對上海市進行空中打擊。

▲上海大轟炸書籍。（圖／翻攝自亞馬遜）

▲大陸作家張犇出版「1950年上海大轟炸歷史」一書。（圖／翻攝自亞馬遜）

回顧這場空戰，國空軍從1949年10月到1950年2月，憑藉舟山群島等地的機場，對上海進行了20多次的空中攻擊，「投彈多達360多枚，毀壞房屋2300多間，造成傷亡2300多人」，其中1950年1月7日到2月6日，連續4次對上海的電力生產單位與城市重要設施進行重點攻擊，又以2月6日的「二六轟炸」為最猛烈。

上海市當時的自來水生產單位因為受到空襲破壞，讓自來水供應出現困難，居民的廁所都因斷水斷電無法清洗。上海市人民政府後來立即推出多項措施，更動員人力修復遭到破壞的電力設施，經過42小時05分鐘的搶修，才恢復正常供電。但工業生產與居民的正常生活收到極大影響，造經濟損失達500萬美金。

▲▼解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍殲11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

「二六轟炸」後，蘇聯空軍派混合集團軍入華參戰，帶來百餘架各類戰機，讓戰爭形勢發生變化，並擊落了數架國軍戰機。國軍統帥部決定優先保障台灣地區的安全，於是從舟山群島撤軍，失去了對上海轟炸的據點，無力再進行空襲，空戰也因此告一段落。戰後，蘇聯將戰機和設備交予陸方使用，中國人民解放軍首次建立了自己的防空部隊。

▲上海大轟炸歷史照。（圖／翻攝自每日頭條）

▲上海大轟炸傷亡2300多人。（圖／翻攝自每日頭條）

兩岸情勢演變至今，不僅關乎雙方利益，也牽動著亞太區域，甚至也牽動中美兩大強權的戰略布局。《環球》總編胡錫進2日晚間在微博發表的影片中就說，美國今年來3度派遣軍艦通過台灣海峽，卻譴責解放軍破壞台海現狀，是高估「自己軍事力量對大陸的威懾力。」

胡錫進還指出，台灣當局要「在真正的台海現狀裡待好了，否則早晚會有解放軍戰機飛到台北所謂『總統府』上空巡航宣示主權的那一天。」她還說，在台海問題上，華盛頓顯然「誤判了中國的態度」，中國不會「主動發生衝突，但為維護核心利益必將敢於鬥爭，在台灣問題上尤其會這樣」。

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關鍵字：上海空戰,二六轟炸,大陸要聞,上海大轟炸,台灣

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