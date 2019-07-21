祝中元節快樂！跨國詐騙踢鐵板…竟遇打詐女警官　KUSO對話曝光

▲台北市刑事局打詐女警官韓智先。（資料照／翻攝東森新聞）

記者孫于珊／台北報導

跨國詐騙層出不窮，手法也日新月異！然而日前一名詐騙集團成員（下稱P男）卻踢到鐵板，竟想用甜言蜜語等話術騙台北市刑事局打詐女警官韓智先，韓警官收到臉書傳來的訊息後，就陪對方「演戲」，甚至稱對方「老王」、祝他「中元節快樂」等，但P男似乎不懂這些含意，也沒有知難而退，韓警官事後將對話PO上臉書，藉此提醒大家「不要被騙了！」

▲韓警官祝P男中元節快樂，還稱對方老王，但P男似乎不懂其中含意。（圖／記者孫于珊翻攝）

P男自稱今年58歲，來自香港，目前住在英國，是名石油工程師，他先表示想和韓當朋友，但聊沒多久，就稱韓為寶貝、親愛的，甚至說很愛她，一天比一天更愛；韓則跟他瞎扯自己是準備退休的老師，並故意回應對方心意但夾雜KUSO話語，「我的心裡滿滿都是你，滿滿的溫暖，你是我芬芳的北蘭，我每天的期待，祝你中元節快樂」，還戲稱「我可以叫你老王嗎？在台灣，隔壁老王是個特別親密的稱呼」。不知自己反被騙的P男，竟還開心回「這是一個好名字，我喜歡」。

▲P男假借想當朋友以靠近韓，並謊稱來自香港，目前住英國。（圖／記者孫于珊翻攝）

其實韓智先警官臉書明明充滿許多反詐宣導po文，但P男竟沒仔細查看，也沒用心調查。最後她po出這段爆笑對話，再次呼籲民眾臉書交友有4大陷阱要小心！

1、使用帥哥或正妹的照片。

2、自稱特殊職業者，有冒險犯難經驗且財力雄厚，或必須擔負全家開銷的年輕女子。

3、極短時間內製造陷入熱戀假象。

4、以共創美好未來為餌，要你出錢投資六合彩、未上市股票、虛擬貨幣、房地產等投機性事業；或請你代收高價值包裹，甚至請你出資援助，但這些都是假的！最後對方拿到錢就會人家蒸發斷絕聯繫。

▲P男謊稱是石油工程師，韓也陪他瞎扯自己是一名快退休的老師。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲P男聊一聊竟叫韓為寶貝、親愛的，韓也假裝上當，以了解其詐騙手法。（圖／記者孫于珊翻攝）

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