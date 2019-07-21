痛苦捧腹哭喊…產婦凌晨突臨盆「等不及救護車」！暖警開道護送

記者孫于珊／台北報導

台北市南港區興華路6日凌晨2時許，一名呂姓男子突然攔下巡邏車求助，原來是因為妻子「快生了！」愛妻心切的呂男不忍妻子痛苦，也怕等救護車到會延誤就醫，只好向警方求援。員警見情況緊急，立即鳴笛護駕送醫，即時將呂男妻子平安送到院，呂男對此向員警表達萬分謝意。

▲產婦半夜突臨盆，暖警及時開道護送至馬偕醫院急診室。（圖／記者孫于珊翻攝）

呂男向警方表示，妻子在家中出現產兆，但開車載妻子前往醫院途中，妻子產痛突然加劇，判斷可能即將臨盆，如再撥打119等待救護車到場，可能拖延就醫時間，因此呂男在無計可施時，突然看見閃著紅藍色警示燈的巡邏車經過，就趕忙上前求助。

玉成派出所警員林言宸、李昆霖查看女子狀況，發現女子癱坐車內，捧著腹部不停哭喊，樣貌十分痛楚，員警立即開啟巡邏車警示燈及警鳴器，示意呂男駕車跟在後方，由員警護送前往十多公里外的馬偕醫院。到達醫院急診室後，員警趕忙通知保全及醫護人員，安撫並協助將產婦移至擔架床，隨後由醫護人員接手照護。呂男也非常感謝員警的即時協助，讓愛妻順利趕抵醫院生產。

▼南港分局玉成派出所警員林言宸、李昆霖。（圖／記者孫于珊翻攝）

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