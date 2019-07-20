詐騙集團偽裝宅急便！發送「取貨簡訊」騙點連結　竊光電子錢包

▲詐騙集團佯裝黑貓宅急便，發送簡訊誘騙民眾電子錢包、個資。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

詐騙手法又有新招！台灣網購人口高達1500萬，在亞洲地區名列前茅，有跨國詐騙集團將腦筋動到與生活密切結合的「宅急便」上，佯裝成台灣黑貓宅急便，假意傳送簡訊誘騙用戶點開釣魚網站連結，只要一點開網址就會中招，手機即會自動下載惡意程式，竊取用戶電子錢包、手機內聯絡資訊。法務部調查局資通安全處科長劉嘉明提醒，民眾千萬不要隨意點開不明連結、輸入帳號密碼，以免受害。

詐騙集團手法層出不窮，從最一開始的刮刮樂、積欠電話費的騙招，演變至今已緊密結合電信、網路科技。警政署調查指出，光是在2015年，全台因詐騙而損失的財產金額就高達33.8億元，其中受害者多集中在年長族群，受騙金額中又以1萬元以下比例最高；儘管部分受害者當下並未上當、沒有任何財產損失，但仍可能在無意中提供個資給對方，成為了日後詐騙集團的利用工具。

如今又有跨國詐騙集團再出新招，佯裝成台灣的「黑貓宅急便」，發送簡訊訛稱「訂購的貨物送到卻沒人領收」，還在下方附上一串網址，要求民眾點入並且下載程式，以確認貨物遞送狀態。但小心，這個連結一但點開，極有可能就此落入詐騙集團的圈套。

▲劉嘉明提醒，千萬別在不明網站上輸入帳密、更不要下載可疑軟體。（圖／東森新聞）

劉嘉明指出，這串不明的連結其實就是釣魚網站，一但用戶點入後，它會要求你輸入帳號、密碼，並從中側錄、竊取個資；而對方口中的「貨物遞送狀態程式」其實也是惡意程式，一但民眾安裝，程式就會進入手機中竊取電子錢包，並且蒐集手機通訊錄等個資，讓受害者的親友也成為集團眼中的肥羊。劉嘉明表示，就連iPhone同樣也躲不過，一但連入網站、輸入APPLE ID後，詐騙集團便可利用你的帳號竊取各種資料。

事實上，這樣的詐騙手法不只在台灣橫行，日本、韓國也都有，詐騙集團結合當地民眾生活，佯裝成金融界帶機構簡訊，同樣誘騙民眾安裝惡意程式、騙取金錢、個資。韓國當局更曾發布新聞稿指出，光是2018年的電話詐騙就已造成逾百億新台幣的損失。

劉嘉明提醒，對於來路不明、甚至附上網址的簡訊，民眾應提高警覺，「你連上釣魚網站，它會要你輸入帳號密碼，這時候就要有所反應，正常的商業行為不應該有這樣的動作，千萬不要去輸入帳密，更不要去下載不明軟體，以免上當受騙。」

▼黑貓宅急便也在官網澄清，發送的簡訊中並不會有任何網址、連結，提醒民眾切勿上當。（圖／東森新聞）