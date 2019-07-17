捷克拒將台籍詐欺犯引渡中國！耿爽痛批：十分惡劣望趁早改弦更張

▲逮捕，示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

8名遭中國通緝的台籍電信詐欺犯，日前遭捷克高等法院裁決遣送到中國，不過，捷克政府16日宣布，將給予台籍犯罪嫌疑人「輔助性保護」，等同回絕中國的引渡要求。對此，耿爽認為「布拉格當局在涉台、涉藏的問題上表現十分惡劣」，並奉勸「當局和個別政客趁早改弦更張，否則最終損害的是他們自己的利益。」

去年1月，捷克警方接獲國際刑警組織（INTERPOL）的通報，在布拉格郊區破獲一電信詐騙集團，其中有8名台灣人涉嫌假扮大陸公安與檢察官，撥打越洋電話詐欺現居澳洲的大陸公民，獲利金額高達6000萬克朗（約新台幣8000萬元）。

中方因此要求引渡，而捷克地方法院也採信中方保證「公平審判」以及「不判死刑」的保證，同意引渡涉案的8名台灣人，高等法院6月也裁定維持原判。不過，捷克政府16日卻宣布給予8名台籍犯罪嫌疑人「輔助性保護」，反駁捷克法院先前的裁定，也等同是回絕中國的引渡要求。

▲耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）



對此，中國外交部17日例行記者會上，媒體問及耿爽「捷克媒體日前報導中國對布拉格市政府和市長反華行徑採取反制措施。你能否證實並評論？」他回應，布拉格市政當局和市長一段時間以來在涉台、涉藏等涉及中國國家主權和核心利益問題上表現十分惡劣，嚴重傷害中國人民感情，破壞了兩國關係特別是地方交流合作的良好氛圍。

上述是「導致布拉格有關方面和個別人員不受中國人民歡迎的根本原因」，耿爽說，「我們奉勸布拉格市政當局和個別政客趁早改弦更張，不要再做肆意破壞中捷關係大局的事，否則最終損害的是他們自己的利益。」