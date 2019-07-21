彰化養禽場染H5N2禽流感　逾1500隻肉鴨全數撲殺防擴散

記者唐詠絮、孫于珊／彰化報導

彰化縣芳苑鄉一肉鴨場20日已確診感染H5N2禽流感，防疫人員於21日迅速將逾1500隻肉鴨全數撲殺，完成清場及消毒工作。動物防疫所也再次呼籲養禽業者，務必針對禽流感落實防治措施，否則恐遭處最高15萬元罰鍰。

▲彰化縣芳苑鄉一肉鴨場確診感染H5N2禽流感。（圖／彰化動物防役所提供）

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彰化縣動物防疫所長董孟治表示，12日主動監測採樣禽流感案例場半徑1公里內的養禽場；17日接獲芳苑鄉一肉鴨場初篩為陽性，便派員進行移動管制；20日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒；21日防疫人員即進行全場撲殺與消毒。

▲防疫人員已將全數肉鴨撲殺，完成清場與消毒工作。（圖／彰化動物防役所提供，下同）

動物防疫所說明，鴨隻感染高病原性禽流感病毒多無明顯臨床症狀，因此養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，也要有防鳥設備，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場，並做好門禁管制，人員須更換衣鞋、車輛則要澈底消毒後才可進入禽場。

動物防疫所也提醒，若發現場內家禽有異常死亡或攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，避免疫情擴散。並再次呼籲請養禽業者，務必遵守「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，如未落實，將依違反「動物傳染病防治條例」處3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

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