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更換瓦斯桶差點命沒了…安全4步驟揭曉！一步錯恐引氣爆火災

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▲▼更換瓦斯鋼瓶前，未先關閉開關，直接拔除調節閥，導致瓦斯外洩釀災。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲更換瓦斯鋼瓶前，未先關閉開關，直接拔除調節閥，導致瓦斯外洩釀災。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

目前許多家庭多使用瓦斯鋼瓶（液化石油氣）作為瓦斯爐或熱水器的燃氣來源，但近年來，卻發生多起因更換瓦斯鋼瓶而不慎引起火災或氣爆，進而造成人員受傷的案例。台北市政府消防局特別宣導瓦斯更換的正確4大步驟，最重要的第一步就是先關閉開關！

瓦斯更換4步驟：
1.先關閉舊瓦斯鋼瓶開關及周圍火源（如：瓦斯爐等）。
2.再鬆開瓦斯鋼瓶連接之調整器。
3.換裝新瓦斯鋼瓶接上調整器並旋緊。
4.打開新瓦斯鋼瓶開關，確認安裝妥當無漏氣情形。

北投區6月就發生一起更換瓦斯桶不慎造成氣爆的案件，主因是更換時未先關閉瓦斯，便直接拔除熱水器與瓦斯鋼瓶相連的管線，導致瓦斯外洩，之後因使用電器產生火花致發生氣爆，造成2人受傷。內湖區2016年也發生類似事故，造成1人受傷。「瓦斯爐具」也要注意，松山區某小吃店2018年就發生未關閉瓦斯及爐火，即直接更換瓦斯鋼瓶導致氣爆，造成3人受傷。

消防局提醒民眾，若聞到疑似瓦斯外洩的臭味時，應先關閉瓦斯開關，採自然通風方式將瓦斯排出，切忌開啟電氣設備或點燃菸火或爐火等！如有大量瓦斯洩漏應立即通報消防機關處理。

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關鍵字：瓦斯,更換,液化石油氣,瓦斯桶,氣爆,消防局,火災,開關,瓦斯鋼瓶

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