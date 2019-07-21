國民黨不分區立委提名角力　王金平：這是黨主席權力

▲王金平。（圖／王金平辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大選，同時，國民黨也將爭取立委席次過半，近日屢傳黨內在喬不分區立委提名，外界關切提名主導權。對此，王金平21日受訪時強調，不分區提名是黨主席的權力，吳敦義若能參考韓國瑜的意見，有利於選務的推動，至於推薦人選他則自認「沒有資格」。

國民黨中常會日前修改黨章，刪除總統兼任主席的規定，黨主席吳敦義握有區域和不分區立委的提名權，外傳黨內正在喬不分區立委提名，外界也關切提名主導權是黨主席較大，還是韓國瑜比較有影響力。

王金平21日於基隆成立王金平之友會，受訪時回應「當然是主席嘛！這是主席的權力」，並強調，如果吳敦義能參考韓國瑜的意見，那也是好事，總是更為周延，也有利於選務的推動。不過，媒體追問是否有推薦的人選，王金平連忙否認說「我沒有資格，我不敢有任何人選的想法。」

對於黨內的吳敦義、韓國瑜「兩強磨合」議題，王金平強調，雙方都要互相尊重，並共識到這一局是為著中華民國的生存，為著國民黨重新執政而團結。他也再度對總統蔡英文開砲，指蔡英文不斷呼籲團結，但在國家的政策上卻沒有為團結來設想，都是用狹持多數席次來強行通過，讓大家心裡不滿，更造成社會對立。