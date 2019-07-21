遭寄冥紙霸凌「祝你發大財」　廣德家：你們將知道殺人的滋味

▲收到冥紙恐嚇「祝你發大財」，廣德家老闆：「你們將知道殺人的滋味。」（圖／翻攝自廣德家臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄香蕉煎餅店「廣德家」日前因為進行罷韓活動，導致有韓粉不滿上門鬧事，還有韓粉不停檢舉，使得廣德家屢次被國稅局、員警關切。不料，廣德家老闆21日在臉書發文，指稱有人寄冥紙到店內恐嚇，他也難過寫下「你沒殺過人吧？你們今天就會知道，殺人是什麼滋味」、「你們也別想忘掉」等語。

廣德家21日晚間在臉書PO出一張照片，內容是一封寄給「香蕉煎餅老闆」的信，但信封內卻是塞滿一張張的冥紙，還有一張紙寫著「祝你癸大財（編按：發大財）」等字樣，警告與惡作劇的意味相當重；廣德家老闆也留言說「你沒殺過人吧？你們今天就會知道，殺人是什麼滋味」、「別管我了吧，目前為止我應該也還好吧？」

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他直言「我沒有喘過一口氣」、「你們永遠不會承認，你們做過的事有多惡毒」、「將來你們只會說：我怎不記得，有寄冥紙去恐嚇。我就是鬧著玩的。還有的會說：我沒打過恐嚇電話，沒有半夜去撞門，沒有打檢舉電話，沒有性向羞辱，沒有公開他的隱私，沒有言語辱罵，沒有做假影片。」

▲廣德家因為進行罷韓活動，導致有許多韓粉相當不滿。（圖／東森新聞）

廣德家老闆無奈說，如果他永遠忘不掉，「無法入眠擔心害怕是什麼滋味、像犯人四處躲藏是什麼滋味、不敢接電話是什麼滋味、不能聯絡朋友是什麼滋味、害怕家人安危是什麼滋味、無法自主生存是什麼滋味」，如果他真的永遠忘不了，「你們也別想忘掉。」

他說，「你們巴不得世上多死一個人，因為你們的人生，真的很無聊，因為你們覺得自己永遠不會承擔任何後果。『殺死台灣的凶手』我不知道是誰；『殺死台灣民主凶手』你們知道是誰」。最後他也堅持自己的立場「我不在罷韓，就在罷韓的路上；罷韓需要大家，不罷韓等被罷凌。」