中華民國最強外掛持續上線！　郭台銘：簽署多方貿易協定刻不容緩

▲郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘初選落敗後，前往日本沈澱心情，他在21日表示，在日本停留期間與軟銀社長孫正義會面，暢談科技、經濟議題。郭台銘說，他持續關注日韓原料戰對台灣的影響，並分析三點台灣值得思考的地方，其中簽署多方貿易協定刻不容緩，才能幫助台廠商避免與降低斷貨轉料的成本與風險。

郭台銘21日在臉書發文指出，今年6月28號在日本舉辦的G20高峰會中，日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅會面只握手了8秒鐘，兩國相敬如冰。三天後日本經產省宣布，針對三項關鍵電子原料出口，韓國不再享有簡化出口待遇，而需逐項申請許可證；並將考慮將韓國從安全保障的「白名單」國家中去除。

郭台銘表示，這三種半導體原物料，韓國自日本進口的比例極高。如果全面禁止，會引起供應鏈上極大的問題。但日本目前只對部分原料限制，南韓DRAM產業賴以生存的「DUV光阻劑」並沒有受到限制。

郭台銘說，雖然日韓正在「打架」，看起來跟台灣影響不大，但有三點是值得台灣思考的地方，包括「科技、經濟與外交的關係是極為相關的」、「技術靠研發，命運靠自己」。

另外，他還呼籲「簽署多方貿易協定刻不容緩」，因為企業在供應鏈上考慮第二供應商時，也應該考慮是否來自於同一國家，以避免風險，因此要有多方的貿易協定才能幫助台廠商避免與降低斷貨轉料的成本與風險。

郭台銘有感而發地說，他要感謝孫正義6月22日專程來台情義相挺之餘，兩人無所不談，「對我來說，『經濟』永遠是我心目中最重要的關鍵字，而經濟的背後，需要有『和平』來當後盾。」

郭台銘最後還表示，孫正義舉雙手認同他的看法，他也從孫正義身上學習到，財源的創造是需要一位有魄力、有執行力的火車頭來帶動，他很慶幸在世界各地都有像孫社長這樣具有宏觀經濟觀的好夥伴、好朋友。

