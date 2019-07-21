　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中華民國最強外掛持續上線！　郭台銘：簽署多方貿易協定刻不容緩

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘 。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘初選落敗後，前往日本沈澱心情，他在21日表示，在日本停留期間與軟銀社長孫正義會面，暢談科技、經濟議題。郭台銘說，他持續關注日韓原料戰對台灣的影響，並分析三點台灣值得思考的地方，其中簽署多方貿易協定刻不容緩，才能幫助台廠商避免與降低斷貨轉料的成本與風險。

郭台銘21日在臉書發文指出，今年6月28號在日本舉辦的G20高峰會中，日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅會面只握手了8秒鐘，兩國相敬如冰。三天後日本經產省宣布，針對三項關鍵電子原料出口，韓國不再享有簡化出口待遇，而需逐項申請許可證；並將考慮將韓國從安全保障的「白名單」國家中去除。

郭台銘表示，這三種半導體原物料，韓國自日本進口的比例極高。如果全面禁止，會引起供應鏈上極大的問題。但日本目前只對部分原料限制，南韓DRAM產業賴以生存的「DUV光阻劑」並沒有受到限制。

郭台銘說，雖然日韓正在「打架」，看起來跟台灣影響不大，但有三點是值得台灣思考的地方，包括「科技、經濟與外交的關係是極為相關的」、「技術靠研發，命運靠自己」。

另外，他還呼籲「簽署多方貿易協定刻不容緩」，因為企業在供應鏈上考慮第二供應商時，也應該考慮是否來自於同一國家，以避免風險，因此要有多方的貿易協定才能幫助台廠商避免與降低斷貨轉料的成本與風險。

郭台銘有感而發地說，他要感謝孫正義6月22日專程來台情義相挺之餘，兩人無所不談，「對我來說，『經濟』永遠是我心目中最重要的關鍵字，而經濟的背後，需要有『和平』來當後盾。」

郭台銘最後還表示，孫正義舉雙手認同他的看法，他也從孫正義身上學習到，財源的創造是需要一位有魄力、有執行力的火車頭來帶動，他很慶幸在世界各地都有像孫社長這樣具有宏觀經濟觀的好夥伴、好朋友。
 

ET快訊
她和前男友約定續前緣　2年後親妹傳「訂婚男友照」熟悉感噁到崩
遭韓粉寄冥紙霸凌「祝你發大財」　廣德家：你們將知道殺人的滋味
16歲女孩辦身分證「尋獲生父」！忍痛離別...他擁女淚崩：得

關鍵字：郭台銘,2020總統大選,國民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨不分區立委提名角力　王金平：這是黨主席權力

藍軍動向／韓國瑜最快下周公佈內閣改組名單　朱立倫環台之旅後規劃訪美

新北市暴雨突襲蘆洲、五股　侯友宜秒衝災害應變中心坐鎮

放不下故鄉高雄...陳其邁提醒鄉親注意豪大雨、登革熱疫情

中華民國最強外掛持續上線！　郭台銘：簽署多方貿易協定刻不容緩

韓國瑜要中央補助淹水戶　黃創夏搬法規打臉：市府可決定

喜樂島羅仁貴批蔡英文執政不佳：不排除自推2020總統候選人

否認保持聯絡　王金平脫口「周圍的人」告訴他：郭台銘人在夏威夷

韓國瑜勘災「神隱20小時」被罵翻　王金平緩頰：李四川掌握所有災情

遭酸年薪2千萬還說嘴林飛帆　張善政反擊：謝金河「專業」估算天差地遠

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

國民黨不分區立委提名角力　王金平：這是黨主席權力

藍軍動向／韓國瑜最快下周公佈內閣改組名單　朱立倫環台之旅後規劃訪美

新北市暴雨突襲蘆洲、五股　侯友宜秒衝災害應變中心坐鎮

放不下故鄉高雄...陳其邁提醒鄉親注意豪大雨、登革熱疫情

中華民國最強外掛持續上線！　郭台銘：簽署多方貿易協定刻不容緩

韓國瑜要中央補助淹水戶　黃創夏搬法規打臉：市府可決定

喜樂島羅仁貴批蔡英文執政不佳：不排除自推2020總統候選人

否認保持聯絡　王金平脫口「周圍的人」告訴他：郭台銘人在夏威夷

韓國瑜勘災「神隱20小時」被罵翻　王金平緩頰：李四川掌握所有災情

遭酸年薪2千萬還說嘴林飛帆　張善政反擊：謝金河「專業」估算天差地遠

泰BL劇10鮮肉玩嗨！New被壓倒在地　Tay「D罩杯」險扒光

首爾夜生活來這！「南大門3GO夜市」開幕　期間限定只到10月

觀世音菩薩成道紀念日　侯友宜致贈板橋接雲寺「慈雲法雨」匾額

祝中元節快樂！跨國詐騙踢鐵板…竟遇打詐女警官　KUSO對話曝光

企聯射箭／凱撒獲上半季冠軍　台南彭家楙個人7戰全勝

中職／不再緊張害怕！吳東融下半季接1棒　打擊率近5成

觀世音菩薩得道紀念日　新北副市長謝政達汐止北峰寺參拜祈福

Volvo預防性召回50萬輛柴油新車　引擎進氣岐管恐有高溫熔化疑慮

與李承燁同年加盟讀賣巨人　林羿豪：投手失投就開轟

企鵝妹急哭！機警分局前開直播　警外出查看…意外發現跟蹤男

政治熱門新聞

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話..

淹水遭批　韓國瑜怒：中央發補助

高雄淹水　綠委：不能怪韓國瑜！

柯文哲：剛選上就花時間在選舉不..

即／加發受災補助　行政院回應了

被爆擁雲林千萬別墅　李佳芬放話..

神隱20小時後出面！韓國砲火對..

高雄水災韓國瑜挨轟！柯P：不是..

高雄雨災韓國瑜罵中央　蔡英文出..

姚立明批柯P「忘恩負義」　他揭..

韓國瑜要中央補助淹水戶　黃創夏..

韓要「受災每戶2萬」中央點頭　..

韓國瑜神隱解釋餐敘一道菜都沒吃

高雄雨災韓國瑜罵中央　Kola..

更多熱門

相關新聞

王金平：不分區立委提名是黨主席權力

高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大選，同時，國民黨也將爭取立委席次過半，近日屢傳黨內在喬不分區立委提名，外界關切提名主導權。對此，王金平21日受訪時強調，不分區提名是黨主席的權力，吳敦義若能參考韓國瑜的意見，有利於選務的推動，至於推薦人選他則自認「沒有資格」。

藍軍動向／韓國瑜內閣改組　朱立倫規劃訪美

王金平脫口：郭台銘人在夏威夷

吳敦義被點名搶國會龍頭寶座

郭台銘受邀參加國民黨全代會　22日確定是否出席

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身分逆轉

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

Gogoro騎士騎高雄：被Google地圖雷！　住戶說話了

自撞害死3富商友　2年後他癌逝

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜地

《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面