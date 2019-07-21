影／他進社區地下停車場...車位上「掛滿30顆結界」：會害死人！要求立刻撤下

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他進社區地下停車場...車位上「掛滿30顆樟腦丸」：會害死人！要求立刻撤下

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記者張嘉晏／綜合報導

「蠶豆症」是一種先天性遺傳疾病，患者因為基因缺陷，接觸到如蠶豆、萘丸和樟腦等物質都可能讓他們的紅血球遭破壞，進而溶血，嚴重者恐致休克，不可輕忽。不過一名網友就發現，有住戶擅自在地下室掛滿樟腦丸，他隨後提醒管理員協助拆除，對方卻無所謂地表示「只有你家有反應」，網友們也都傻眼罵爆。

▲▼ 有住戶在車位上方掛滿樟腦丸 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 有住戶在車位上方掛滿樟腦丸 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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「別拿樟腦丸來開玩笑！」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示前幾天下班回家，看到有住戶在地下室噴灑殺蟲劑，為了不想吸入過多劑量，就趕緊上樓。沒想到，隔天他到停車場抬頭一看，發現這戶人家的車位上竟掛了將近30顆樟腦丸。

身為社區主委的他，趕緊向當班管理員詢問原因，對方說該住戶是為了「防蜘蛛」才有此舉，還說「你沒車無法體會。」原PO表示，樟腦丸會引起蠶豆症的人發病，希望管理員找原住戶拆除，但對方隔天卻表示「只有原PO一家在反應，其他人都沒說話」，如果真有蠶豆症的住戶，他們會自行來抗議，拒絕協助拆除。

▲「蠶豆症」為台灣地區最常見的先天性代謝疾病。（圖／廖苑利醫師提供）

▲蠶豆，蠶豆症患者不可接觸。（圖／廖苑利醫師提供）

原PO很傻眼，他表示許多樟腦丸都含有「萘」的成分，不僅會引起蠶豆症患者發病，味道也令人不舒服；但管理員卻自作主張，讓他不得不直接向對方所屬的保全公司反應，還好公司也同意會協助。

許多網友們也表示第一次見到這副景象，「蜘蛛網定期清才是基本的吧」、「蠶豆症真的不能碰也不能聞」、「還沒出事都說沒關係」、「蜘蛛跟車子有什麼關係？又跟樟腦丸啥事？」、「希望公共場所不要放樟腦丸，請體諒蠶豆症的人」、「有些人甚至不知道自己有蠶豆症」、「我老公小時候碰到嚴重要換血」。

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關鍵字：蠶豆症,樟腦丸,萘丸,地下室,爆怨公社

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