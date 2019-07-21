騎車等紅燈！兒見一旁「刺青巨巨」伸手狂指點　媽神化解曝結局

▲兒子第一次看到刺青很興奮。（圖／達志／示意圖）

記者張嘉晏／綜合報導

小朋友天真直白的童言，常常讓家長們尷尬到想挖洞鑽！一名媽媽日前騎車載兒子回家，等紅燈時，旁邊恰好也有位「刺青巨巨」在等待。兒子對於沒看過的刺青覺得新奇，伸出手不斷指點評論，讓媽媽內心超不安；還好最後媽媽神化解，對方也沒計較，這才鬆了一口氣。

「嚇得我先回家喝一杯85的芋頭奶壓驚先。」一名媽媽在臉書抱怨兒子，她表示日前載兒子放學、路上等一個60秒的紅燈時，旁邊正好也停了一台125機車，騎車的大哥「內含生化鋼的手臂和似乎能鬥牛的強壯身材」，短褲短袖已經遮不住他刺到手腕和腳踝的刺青。

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沒想到後座的兒子卻打破這時的沉默，伸出「甜不辣般的肥短手指」指著那位大哥，驚呼「媽媽，那個叔叔身上有好漂亮的畫畫喔！」說完的同時也把其他騎士的目光吸引過來，但是大家都很快別開眼神。

▲等紅燈的大哥身材超壯，媽媽內心超不安。示意圖，與本文當事人無關。（圖／pakutaso）

媽媽這時心想不妙，趕緊向那位刺青壯男點頭示意「不好意思」，但兒子還是不肯罷休，追問「為什麼叔叔要在身上畫畫？我也想畫。」原PO假裝淡定表示「可以啊，以後你長大了也能像叔叔一樣把漂亮的畫畫在身上，可是會很痛喔！要勇敢的人才能這樣畫圖餒！」她表示，自己還從後照鏡看到兒子拚命探頭往大哥身上看去，也看得出對方一臉尷尬，讓她很是無奈，直呼這60秒根本像是60小時。

不過媽媽也慶幸，還好那位大哥從頭到尾都沒有面露不悅，綠燈時還親切跟兒子說再見；然而她還是捏一把冷汗，呼籲孩子要看場合說話。

網友看完紛紛笑說很有畫面，「還好他是說好話」、「媽媽神化解」、「有夠可愛，好單純喔」、「我帶我兒子在外面上廁所，他很大聲跟我說： 把拔，裡面那個人大便好臭」、「我兒子是比著路人說：媽媽，那個人在抽菸欸！你是不是說抽菸不好？那他還抽...」。

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