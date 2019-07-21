隊友幫買清心珍奶！基隆哥一吸「純手工波霸」比上班還心酸　萬人笑讚翻

▲真的是純手工的阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友終於熬到休假日，特地請老婆幫買珍奶，想慰勞一下上班的辛勞，沒想到怎麼吸都吸不到波霸，結果猛然一看發現自己被陰慘，忍不住po網抱怨。這妙招戳中廣大網友笑點，直呼「這個我給滿分」、「我真的被騙欸」。

男網友昨晚在「爆怨公社」發文表示，請隊友幫忙買杯珍珠奶茶，打算下班回到家慰勞自己一周的辛苦，沒想到老婆大人自己買了珍奶，卻在他那杯「動手腳」，畫上一顆顆波霸，而且大小深淺不一，不仔細看還真的會被唬過去，而他也不禁怒喊，「我的珍珠咧？妳是在畫啥X！」

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▲網友們反應很熱烈。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文一出，狂吸近萬人按讚，網友們紛紛笑回，「手繪珍珠，原汁原味的概念」、「心中有珍珠...處處是珍珠」、「往好處想，奶茶的部分變多了」、「純手工的」、「哈哈，看了好久才看出來」、「隊友很聰明呀～」、「視覺系珍珠奶茶」。

事實上，之前就有日本網友突發奇想，在杯身貼上黑色圓形貼紙，笑說「這個杯子適合喜歡珍珠的人，無論杯子裡放什麼飲料，彷彿都有珍珠在裡面。」而這個創意奇招也被一些診所、醫師分享，教大家當「減肥不能喝珍奶」時，就可以用這招來安慰自己。

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▼不管喝什麼都有「珍珠」在裡面。（圖／翻攝自推特／大村 卓 Taku Omura）