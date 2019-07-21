跟蹤企鵝妹噁男曾發文「性侵除罪化」　網友覺得想吐：預防性羈押

▲企鵝妹發現後面是跟蹤男，甜美笑容瞬間消失。（圖／翻攝自twitch）



記者林彥臣／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）20日在宜蘭童玩節開直播，在搭客運回台北時卻發現與長期跟蹤她的男子同車，讓她在直播中崩潰痛哭。在PTT上有鄉民甚至肉搜出疑似跟蹤男子的發文紀錄，不但顯示他多次跟蹤，在這次事件中也早有預謀，甚至還曾經發問「性侵除罪化」的問題，讓網友看得都直呼想吐！

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▲企鵝妹希望粉絲不要用這種方式默默跟，邊說邊忍不住哽咽落淚。（圖／翻攝自twitch）



企鵝妹影片記錄一整天實況，從白天在宜蘭童玩節，到晚上搭客運返回台北，該名長期跟蹤她的男子默默跟上車，而且還坐在自己的後排座位、還刻意手持圓扇遮臉，讓她在鏡頭忍不住失控淚崩，更透露從1、2月開始就發現該名男子時常默默跟蹤，並在直播中使用翻譯軟體，在留言版詢問對方，更直接表明會去報警，隨後男子起身下車。

▲鄉民肉搜出跟蹤企鵝妹男子過去的發文紀錄。（圖／翻攝自PTT）



企鵝妹直播中透露自己被跟蹤的消息在PTT上瘋傳，有網友在事件發生不久後就肉搜出疑似跟蹤男子的PTT帳號，包括在今年1月17日曾發文提到，聽說企鵝妹正在北車購物中，好想直接衝過去跟企鵝妹用破韓語來個愛的大告白。雖然該篇文章無法確定當時是否有跟蹤企鵝妹的行為，但可以證明他有長期追蹤企鵝妹動態消息的習慣。

另外他在Twitch當中的發言則提到對於跟蹤行為的看法，「粉絲愛跟就跟R 那算是粉絲的自由 只要不跟回家都還好吧」、「總之網路世界很複雜的 想成為網路紅人的困擾 第一課就是被跟蹤R」、「真正愛一位公眾人物 應該去愛他被更多人喜愛 她才能更紅啦!!」、「這裡是網路世界R 我理解你們 跟我需不需要改變是兩回事情!XDD」、「我沒需要為誰改變 但 我可以決定我要不要出門」、「允進沒開口 我不敢」、「我平常連家門都不出的人 更別說會跟在女生背後 要知道允進多幸運」。

▲過去的發文紀錄甚至還提到性侵除罪化。（圖／翻攝自PTT）



網友肉搜出最可怕的言論，則是在2017年發文「性侵除罪化」，內容提到餓死抬頭，身為沙文主義的大男人，我認為性侵應該除罪化，這樣子日後才不會有林案（應指林奕含案）再度發生的空間了...有沒有性侵除罪化有沒有搞頭的八卦？趕緊除罪化 我想白幹查某(台)。

在7月20日事發當天上午11點，該網友還在八卦板發文《宜蘭有什麼好玩的》，雖然標題與內文看起來平凡無奇，但是卻被網友抓出早有預謀要去宜蘭跟蹤企鵝妹。

網友在推文中表示，「這個一定要想辦法讓他遠離企鵝吧！有哪天出事不敢想」、「還以為是反串，原來都是真的，怕」、「這種應該預防性雞鴨（羈押）」、「好噁，剛剛去看FB 完全都是企鵝妹的行程」、「有沒有人去建議企鵝妹回韓國算了，誰知道不定時炸彈會不會爆，報警也沒用，真的出事早就來不及了」、「說實在的女生被這種人纏上人生毀一半」。