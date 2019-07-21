大嬸狂飆阿嬤猛踩腳「年輕人沒用啦」　乘客反擊結局超療癒：司機懂我痛

▲原PO狂被大嬸踩腳，他心想「妳把我當成跳舞機喔？」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

網搜小組陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享在公車上一直被一名大嬸踩腳，他告知對方還被嗆「那麼年輕踩一下會死喔，就是這種年輕人沒用啦」，沒想到後來結局超療癒，「下車前有跟司機大哥確認過眼神，他懂我的痛，我知他挺我。」結果許多網友紛紛歪樓喊「在一起！在一起！」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，一名阿嬤一上公車，就用台語問他前面一名大嬸，「請問這班車會停轉運站嗎」；結果大嬸忽然狂罵阿嬤，「什麼轉運站？那是日本人才叫轉運站，妳是什麼人……啊～妳說啊！」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，阿嬤安安靜靜沒回嘴，因人多沒地方跑，想走也走不掉，「大嬸邊罵邊前後踱步，往後就踩我的腳一下，接著第二下，再來第三下…香蕉妳個芭樂、鳳梨妳個西瓜咧，妳把我當成跳舞機喔？」

「在第四拍節奏還沒下之前」，原PO馬上對大嬸說，「小姐，可以不要一直踩我腳嗎」；結果大嬸劈哩啪啦碎唸，「踩一下會怎樣，那麼年輕踩一下會死喔？就是這種年輕人沒用啦。」

▼原PO生動形容，「下車前有跟司機大哥確認過眼神……他懂我的痛，我知他挺我。」（圖／示意照／翻攝Photock免費圖庫）

原PO指出，這時彷彿公車司機知道他的委屈，一方面也到站了，所以煞車踩得重了一點，「大嬸一聲慘叫……啊～～我手肘用力往她背後，車上就有人喊『係厚啦』。」他無奈表示，有夠倒楣，一大早美麗的心情都沒了，「下車前有跟司機大哥確認過眼神……他懂我的痛，我知他挺我。」

有人直呼「被踩真的很痛，如果大嬸又不輕」；原PO回，她穿厚跟涼鞋。還有人笑說，「司機大哥幹得好啊，讓你報仇」；原PO回，「司機不煞車，我也沒辦法肘擊，謝謝司機大哥。」

一名網友說，「你脾氣很好欸，怎麼沒直接開罵」；原PO回，第一次被人當跳舞機踩，「有架她拐子就好啦……不用再罵她了。」

還有不少網友歪樓，「確認過眼神啊！表示你在對（受困難）的時間，遇到對的人（司機）。在一起！在一起！在一起」、「公車司機心疼你啊！心疼你的腳疼！這是一段感人的愛情故事，恭喜你脱魯了。」原PO回，「麥啦～我愛女生~我愛正妹。」