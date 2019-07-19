耿爽批台灣庇護香港「泥菩薩」　陸委會低調回應：依法處理

記者林彥臣／綜合報導

陸媒報導指出，有10多名香港示威人士近期赴台灣尋求政治庇護。對此大陸外交部發言人耿爽在例行記者會上指出，「他們自己不過是個泥菩薩」。陸委會對於是否庇護香港示威人士則低調回應，「依法妥適處理」。

在19日舉行的大陸外交部記者會上，有來自香港的記者就此事提問，耿爽首先表示，對於示威者前往美國，「我們堅決反對任何外國政府、組織、個人藉干預香港事務，干涉中國內政，這個立場非常明確」。

對於台灣提供香港庇護的問題，發言人耿爽則回應稱，「我奉勸島內有些人，不要在這個時候跳出來假扮慈悲，他們自己不過是個泥菩薩。」

另外，歐洲議會18日通過決議案呼籲港府撤回條例，並強烈譴責中國干涉香港，要求歐盟停止向香港出口群眾管理裝備。

耿爽對此則回應，有關決議「枉顧事實，混淆是非」、「指手畫腳，發號施令」，中方強烈不滿並堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，歐方應當尊重中國主權、基本事實，不得以任何形式干預香港事務，「更不得為一些擾亂香港秩序的暴力違法分子壯膽撐腰，否則只會搬起石頭砸自己的腳」。

總統蔡英文對於香港人式尋求庇護一事則回應，基於人道適當處理。陸委會日前也曾回應，政府若收到申請，會在尊重人權原則下，由相關單位依法妥適處理。但陸委會並未證實是否接觸示威者及確切人數。