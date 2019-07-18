年輕人思想激進的根源在學校　香港校長：反對勢力綁架通識教育

▲反送中七七遊行。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港前特首董建華日前表示，是自己任內推行的「通識教育」失敗，才會造成之前立法會遭到攻佔的事件。事實上在近年，香港已多次出現檢討「通識教育」的聲音。將軍澳香島中學校長鄧飛直言，反對勢力「綁架」了香港通識教育，不能讓這種教育模式長時間被在政治上有激進偏好的人佔據。

《環球時報》報導，通識教育科2009年正式在香港高中推行，之後列入必考，通識科包括六個單元，包括個人成長與人際關係、今日香港、現代中國、全球化、公共衛生以及能源科技與環境，由於通識教育科教科書無須送審，使得教學內容沒有統一的課本與答案，使得這類課程「逐漸淪為別有用心之人向青少年灌輸政治立場的工具。」

▲反送中示威者將立法會大樓撞破。（圖／達志影像／美聯社）

報導舉例，雅集出版社的《雅集新高中通識教育系列》在介紹遼寧艦時，用的是改裝前艦身銹跡斑斑的「瓦良格」號照片，另一張展示三軍儀仗隊的照片，解放軍穿著已淘汰的「九七式」軍服，與今日中國軍事面貌大不相符，此外，在對「一國兩制」的介紹，以及「港獨」和2016年旺角事件的介紹中，也都帶有特定立場之嫌。

▲香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

報導指出，鄧飛認為，通識教育相關教職人員應該有更加廣泛多元的選擇。此外，香港廣東社團總會常務副主席兼秘書長龍子明今年7月在媒體撰文表示，香港近年來發生的一系列暴力事件表明，年輕人思想變得越來越激進的根源在學校，關鍵是教育。「特區政府及社會有必要認真探討一下這個問題。」