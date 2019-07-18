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陸慷離任中國外交部、新聞司長！　傳調任美大司司長

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▲中國外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自環球網）

▲中國外交部發言人陸慷將離任。（圖／翻攝自環球網）

記者劉亭／綜合報導

根據《北京青年報》報導，外界熟悉的中國外交部發言人陸慷，於18日例行記者會上宣布，將不再擔任外交部新聞司司長、發言人。陸慷先前曾率團前往北韓訪問與磋商，當時曾傳出他將調任北美大洋洲司司長。但耿爽當時稱，只是兩國外交部門正常交往。

新加坡傳媒《聯合早報》日前曾報導，消息人士透露，陸慷將會被調任外交部北美大洋洲司，出任司長一職。而消失四個多月的華春瑩，近日被日本《富士新聞台》（FNN）發現在中央黨校現身，消息指她在完成中青年幹部培訓班的學習後，將接替陸慷出任外交部新聞司司長。

陸慷出生於1968年，今年51歲，是一名資深的外交官。1993年起，他曾先後在外交部國際司、軍控司、美大司等部門工作。駐外經歷也很豐富，1996年3月至1999年5月，陸慷出任中國常駐聯合國代表團隨員、三秘；2000年至2008年，擔任中國駐愛爾蘭使館參贊；2012年12月至2015年3月，他出任駐美國使館公使。

2015年4月，陸慷接任外交部新聞司司長，成為第29任發言人。兩個月之後，他第一次以發言人身份在例行記者會上，向外界發佈重要外交活動資訊，闡述中國對外政策立場。

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