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「排除動用解放軍」處理香港反送中！北京制定戰略：讓港警解決

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▲▼光復上水,反送中 。（圖／路透）

▲香港市民6月以來已進行多次「反送中遊行」 。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

香港《逃犯條例》的修訂引發市民上街頭進行「反送中遊行」。對於香港「反送中遊行」的策略，有知情人士表示，負責香港事務的大陸官員認為，特區問題應該由香港警察部隊來解決，目前已排除「動用解放軍」的選項。

根據《南華早報》報導，知情人士說明，這些官員將在短時間內向黨中央遞交「解決香港亂局即期計畫」，以及香港往後的管理戰略。知情人士指出，雖然沒有明確時間表，但這些戰略可能改變香港未來的管理方式。

知情人士說明，中國領導層對這次的抗議規模、強度感到震驚，且對「未能準確衡量公眾情緒」這點感到相當不安。此外，有不願具名的政府顧問指出，在香港的情況失控以前，領導層並未收到相關警告，這表示民眾的真實情緒並未被反映到中央。

▼有知情人士說，北京高層排除「動用解放軍」處理香港事務的選項。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼解放軍駐港部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

知情人士指出，目前最重要的是，制定一項能讓香港保持穩定的戰略，防止騷亂蔓延、影響重大政策，局勢穩定後，中央將對香港的長期戰略做出調整。此外，他提到，中央認為，香港警察部隊是維持特區穩定的關鍵，堅決不會出動解放軍來處理問題。

另外，一位熟悉香港戰略的顧問說，目前的策略是採取防禦姿態，等待反對派自行暴露意圖、訴求。他提到，若是現在對林鄭月娥進行責罰，將破壞當地政府的權威。

該位顧問說到，如果將林鄭革職，又沒有適合的替代人選，只會讓香港的親北京團體間出現內亂。他說，以目前的情況來看，香港領導人必須加強與中央的交流、溝通，過往的「一年一訪」已不再適用。

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關鍵字：反送中,逃犯條例,粵港澳要聞,林鄭月娥,解放軍

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