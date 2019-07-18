梅伊卸任前聲援反送中　陸慷：希望英方還是醒一醒

▲沙田遊行。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）

記者鄭思楠／綜合報導

即將卸任的英國首相梅伊（Theresa May）日前再次呼籲中國遵守「中英聯合聲明」處理香港事務，「《中英聯合聲明》寫明香港擁有高度自治、人權和自由。」對此，大陸外交部發言人陸慷回應，「已經一再講英方在1997年7月1日以後對香港沒有任何權利，希望英方還是醒一醒。」

梅伊（Theresa May）17日發表卸任前最後一次公開談話，要求中國延續繼續遵守，並尊重涉及香港的「中英聯合聲明」。陸慷在記者會上回應，堅持中英兩國關係黃金時代，這是兩國領導人達成的重要共識，「如果能夠很好地沿著這一共識共同努力推進中英關係，這肯定符合兩國人民的共同利益，但是需要英方拿出實際行動顯示出維護中英關係大局的誠意。」

他強調，香港1997年7月1日回歸祖國之後，香港事務完全是中國的內政，「中國政府和香港特別行政區政府治理香港，依據的就是《中華人民共和國憲法》和《香港特別行政區基本法》。」

另外，歐洲議會在當地時間18日討論有關香港的決議案，內容包括促請港府釋放和平示威者、要求歐盟制訂措施停止出口「人群管制裝備」等。陸慷也回應，「反對任何方面，包括歐洲議會試圖干涉香港事務和中國內政的行徑；有關方面應當切實尊重中國的主權和基本事實，不能以任何形式干預香港事務，更不能為一些擾亂香港秩序的暴力違法行為、暴力違法分子壯膽撐腰，否則只會搬起石頭砸自己的腳。」