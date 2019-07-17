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北京如何制裁「美對台軍售」企業？　陸外交部回應了：說到做到！

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▲▼2017年4月美韓軍事聯演,M1A2戰車,M1A2艾布蘭主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政府計畫軍售M1A2T戰車給台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國國務院9日批准價值約22.2億美元的對台軍售案，中方不久後就宣布將制裁參與此次軍售的美國軍火商。不過北京當局要如何制裁，以及哪些企業會列在名單內都引起外界關注；大陸外交部發言人耿爽近日針對此事回應，「具體細節我目前不便透露，但請你相信，中國人一向講求言必行，行必果。」

耿爽表示，「美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。中國政府和企業將不會和這些美國企業進行合作和商業往來。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／大陸外交部）

▲▼耿爽。（圖／大陸外交部）

美媒也統整可能會受到制裁的4家企業，包含M1A2T戰車主承包商通用動力公司（General Dynamics）、戰車相關配套項目的BAE系統公司（BAE Systems）、主要業務為重型特種車輛的豪士科集團公司（Oshkosh Corporation）；刺針飛彈生產商雷神公司（Raytheon）。

《紐約時報》指出，任何來自北京的制裁都不會影響美國防務合約商的武器生意，因為美國企業幾十年前就已經禁止對華武器銷售；但中國的制裁將影響這些企業在中國的非軍事產品銷售。「若相關企業都遭中方『制裁』，確實會對美國企業本身產生收益影響，卻也間接使中國城市發展建設產生銜接困難或停擺，或者面臨要轉單的可能。」

▼美軍M1A2戰車。（圖／圖翻攝自美國陸軍官網）

▲美軍M1A2坦克。（圖／圖翻攝自美國陸軍官網）

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關鍵字：M1A2T,M1A2,軍售,對台軍售,戰車,耿爽,大陸外交部,制裁,軍火商,美企,軍武,國際軍武

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