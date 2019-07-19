港「衝擊立法會」示威者抵台尋庇護　陸委會：將提供必要協助

▲示威者佔領香港立法會。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」示威者1日佔領香港立法會，警方隨後逮捕11男1女。《自由亞洲電台》引述消息稱，當晚示威者中，有十餘人已陸續抵達台灣尋求庇護，其中多數人是向陸委會尋求協助。對此，陸委會回應稱，政府若收到申請，會由相關單位依法妥適處理。

報導稱，有10多名衝擊立法會的示威者已抵達台灣尋求庇護，當中部分示威者是尋求基進黨等在野黨派支援。目前，「一名不願透露姓名的台灣律師」正在協助這些示威者，並正接觸陸委會相關人士，希望為他們尋求庇護。

▲立法會玻璃門整片斷裂。（圖／美聯社）

陸委會18日晚間回應稱，支持香港的民主自由及保障人權，是台灣各界的一貫立場；依「香港澳門關係條例」及相關辦法規定，對於香港居民來台，不論是停留或居留均有所規範，至於因政治因素致安全及自由受有緊急危害的香港居民，也會提供必要協助。

陸委會指出，若政府有收到相關申請個案，會在尊重人權保障與人道關懷原則下，由相關機關參酌相關法規，就個案需求妥適處理。不過，陸委會沒有說明是否已和示威者接觸，以及他們具體的人數，且目前僅接獲詢問並未有正式個案受理。

▼ 被佔領的立法會內部一片混亂。（圖／路透社）