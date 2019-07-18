連滴妹都錯！100ml不是「莫」台灣人超愛亂唸　美國留學生解答了

▲滴妹日前節目中把mL讀成「莫」，讓部分網友大感意外。（圖／翻攝自滴妹YouTube）

記者黃君瀚／綜合報導

炎炎夏日走進超商買飲料，貨架上處處可見容量計量單位毫升（mL），多數台灣人喜歡讀成「莫」、「mo」或「more」的音，就連知名英語教學YouTuber「滴妹」（都冠伶）都唸錯！

日前有自稱「肥宅」的網友在PTT發文，提到晚上一面吃著香辣雞排配酸菜滷味，一邊看著滴妹盲測可樂的影片。但他驚訝發現，居然連教英文的YouTuber都把mL讀成more，正港台式發音認證，「到底第一個開始這樣唸的台灣人是誰？ml是念『咪哩（mili）』或『密喔（m-i-l）』啦！」

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PTT上類似的討論不少，許多台灣網友困惑不已，「莫」彷彿是約定俗成的習慣，「從購物頻道來的，我記得十年前就這樣」、「想起當初聽到人家唸mo也是覺得很怪，但自己後來也習慣了」、「沒唸書的才這樣子唸，超蠢」、「真看一堆人把毫升唸莫......傻眼」、「標準沒念過物理化學，就不要太苛責文組了」、「不要再追究了，因為那群人比你多」。

▲關於mL的正確讀音，《劍橋詞典》分為美式和英式。（圖／翻攝劍橋詞典）

至於mL到底怎麼唸，有幾位前去美國留學的網友給了答案，「美國實驗室的人念『密喔』，正式為milliliter」、「正解，本實驗室偷懶念法 Mio。」

事實上，毫升mL為milliliter的縮寫，相當於立方公分cc（cubic centimetre）。根據《劍橋詞典》，mL分為美式英語讀音和英式英語讀音，美式英語mL讀為mil（音標mil）；英式英語則是讀milliliter（音標mɪl•əˌli•t̬•ər）。