面試求30K↑「只想打打字」拒加班！　他怒「8年級生超O」...網卻戰翻了

▲原po抱怨，年輕人求職態度不好。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

「現在8年級生找工作態度都超O的！」一名網友這陣子經常看到朋友抱怨，年輕人求職時，劈頭就問加班、勞健保等問題，還有做1個月落跑，再拿勞基法壓公司。沒想到，網友們卻持反面態度，認為時代在變，思維也要跟得上，況且懂得維護個人權益並不是錯，若連「底線」勞基法都怕，那公司也可以收一收了。

網友在論壇「mobile01」指出，他已經連續在臉書上看到朋友轉貼，遇到態度囂張的求職者，不是劈頭問「要加班嗎？要加班不行...我晚上要約會」、「有勞健保嗎」，不然就是「我不想當業務，我只想打打字做行政，希望月領3萬多」。

請繼續往下閱讀...

▲他不禁吐槽，「這是寵出來的？」引發網友論戰。（圖／翻攝自mobile01）

讓他更傻眼的是，有菜鳥經不起客戶念，做了1個月連交接都不想就落跑，還反過來拿勞基法說嘴，未滿3個月，沒有完整的教育訓練可以當日直接離職，「厲害......這是寵出來的？」

對此，網友們直言，「現在不少慣老闆的是被寵出來的，連勞健保這種都敢拿出來嘴」、「以前的人大多不懂自己權益在哪，所以被凹了也不自覺，還會幫老闆說話」、「我是7年級，沒勞健保的工作，我應該也不會去做，加班要問清楚，合理」、「是介意年輕人問這些問題，還是介意年輕人問問題的口氣不禮貌」、「把條件及遊戲規則白紙黑字條列式寫出來，省得浪費勞資雙方時間」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

另外，還有人按照原po列出的情況逐一擊破，認為問加班情形很正常，「大家需求說出來，跟一手交錢一手交貨道理一樣，不然直接騙你先拿到offer，然後晚上一直找藉口提早下班，你也很困擾吧？但你們加班有加班費嗎？」而勞健保也很基本，至於職務性質與內容，本來就是面試時該講清楚、說明白的事。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！