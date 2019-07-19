　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

矯正板機指！1歲兒半夜突爬起來玩　媽早上一看抓狂：心機哪來的...曝背後辛酸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

板機指,手指。（圖／記者趙于婷攝）

▲過度使用手指恐引發「板機指」，會有伸不直的狀況。（圖／記者趙于婷攝）

記者張嘉晏／綜合報導

因為天生疾病，從小就要忍痛復健的小朋友真的辛苦了。一名媽媽在臉書分享兒子偷偷把手指矯正套丟到垃圾桶的舉動，笑說才1歲就這麼有心機，常讓她找得心涼。貼文一出也讓許多媽媽產生共鳴，表示「開始鬥智了」、「要時時刻刻注意了」。

「媽媽真心覺得心寒冷。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示1歲8個月的兒子，目前因為「板機指」（Trigger finger）正在矯正，必須戴著特製的矯正套治療。但是某天半夜，兒子卻突然睡到一半爬起來玩，原PO不以為意，看了幾眼就要他上床乖乖睡覺，兒子也難得聽話。

請繼續往下閱讀...

沒想到早上一起床，媽媽就發現兒子手上的矯正套不見了，「對！兒子解套了！」著急的原PO找遍床上和角落，但是都沒有半點蹤跡，讓她心都涼了；等到午睡時間時，原PO靈光一閃，就走到垃圾桶前一看，發現找了好久的矯正套竟然就躺在裡面！她隨後也哭笑不得表示，「兒子啊！你才1歲8個月啊！這種心機哪裡來的？你媽找到快瘋了欸！還挑夜深人靜的時間棄屍......。」

▲▼ 板機指矯正套 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲兒子偷把板機指矯正套丟垃圾桶。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，家長們都超有感，「要時時刻刻注意了」、「最不會懷疑的地方，越要去找」、「我兒子是怕刷牙...結果直接丟馬桶裡」、「算聰明了啦XD」、「好精明啊！要開始鬥智了」。隨後媽媽也透露，沒過多久兒子又把矯正套拿去藏起來，這次還知道不能藏在同一個地方，而是選擇了隱密的五斗櫃，讓媽媽又翻了好久才找到。

此外，還有不少網友詢問關於「板機指」的事。據了解，天生罹患此病症的人部分與遺傳有關，關節要彎曲或是伸直都會很費力，而且會很痛，必須經過骨科醫師診斷，再轉至復健科做復健。其他在中年時期發作的人，則是因為手指過度使用，導致肌腱和腱鞘過度摩擦，進而發炎的現象，其中又好發於中指及拇指。

另也有過來人指出，天生有板機指的小朋友因為會疼痛，常常連摸都不給摸，復健若沒有效果，1歲之後才可以考慮動小手術改善。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
女遭家暴求「安置」…警員拐她回家性侵4個月還拍愛愛片
好萊塢DC片場爆意外！飛車殘骸射出　幕後人員當場被砸死
直搗苗栗西勢美！爆乳泰妹「極樂床照」曝光　手握千元鈔爽笑

關鍵字：板機指,矯正,復健,骨科,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暴雨狂炸台南！辦桌會場一秒成「真．流水席」　他傻眼：還撈到藍白拖

影／連滴妹都錯！100ml不是「莫」台灣人超愛亂唸　美國留學生解答了

影／網聊3個月！美國留學哥一張「吊嘎躺床照」Man爆　她南下見本人…崩潰落跑

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

影／開車下山剎車失靈...高速直衝他褲底一包！冷靜緊抓手剎　安全下莊全網讚翻

影／10年過去「母子變父女」　他被銃康震驚了...3.5萬人讚嘆：精心布局阿

影／日本名店來台倒光！他揭主因「台人劣根性」　生存關鍵曝光

小火鍋工作12年！ 他曝「6：2：2黃金比例」味道最好　加碼1健康秘訣：關火

兒住校豁達放手：有事自己處理！聽他被巴頭　老爸這樣說...網讚翻：支持你

在家顧孩0收入！老公笑求「妳電費付一半」　人妻靠存款養2兒：我玻璃心？

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

小火鍋工作12年！ 他曝「6：2：2黃金比例」味道最好　加碼1健康秘訣：關火

兒住校豁達放手：有事自己處理！聽他被巴頭　老爸這樣說...網讚翻：支持你

在家顧孩0收入！老公笑求「妳電費付一半」　人妻靠存款養2兒：我玻璃心？

台日觀光再進一步！　台鐵推「JR四國版三支線周遊券」

嗆死＞燒死！京阿尼曝台人對火場無知　「喊火燒厝救人、拿濕毛巾」全迷思

矯正板機指！1歲兒半夜突爬起來玩　媽早上一看抓狂：心機哪來的...曝背後辛酸

帶兒上親子廁所！他驚喊：馬麻妳下面OO好長　正妹媽深吸一口：我生的...

遊覽車司機硬闖蘇花公路！　霸氣大叔「肉身擋車」驚險面對面　網罵爆

影／暖濕水氣＋西南風增強！下午雨襲南台灣　氣象局曝「雨停時間」

受低氣壓影響！40航次取消　19日海陸空交通懶人包

天生鬥雞眼！「國術館的貓」搞笑戲超足　網狂存圖做表情包

高市府近期改組傳陳雄文進小內閣　韓國瑜：調整人事勢在必行

東岸挺洋基、西岸挺道奇　球迷看好世界大賽對決

京阿尼大火燒毀原稿！影響新作劇場版上映　京版電車延後合作活動

快訊／中午過後沒退房！飯店業者報警　破門見「男子躺床」已屍僵

世足資格賽／泰越由日韓總教練指揮　西野朗對朴恒緒

三星新平板Galaxy Tab S6諜照流出　外媒猜下月發表

重機展／宏佳騰「4輪重機」4D 400開放體驗 打破摩托車危險迷思！

曾莞婷時隔4年「大旁分→短斜瀏海」　回眸輕勾嘴角…網友全暴動！

小火鍋工作12年！ 他曝「6：2：2黃金比例」味道最好　加碼1健康秘訣：關火

生活熱門新聞

連滴妹都錯！100ml不是「莫..

她離婚一周見「2條紅線」哭了　..

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣..

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶..

日本名店來台倒光？他揭台人劣根..

10年過去「母子變父女」萬人讚..

LINE主題用3天　他曝永久免..

台灣人早上不洗澡？他「國際時間..

8縣市豪大雨　高屏、台東防致災..

麵包車大哥「收攤喊一句」暖翻　..

網聊超Man留美哥3個月！她見..

吃貨手繪台南地圖　千人秒存：照..

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲..

開車下山剎車失靈！他冷靜緊抓手..

更多熱門

相關新聞

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

兒子這話一出，為娘的真想找洞鑽！一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，她帶著兒子在外上廁所，沒想到兒子突然神來一句，「妳下面頭髮這麼長了，要不要剪一剪啊？」讓原PO瞬間無語，只能深呼吸告訴自己「我生的...」。

麵包車大哥「收攤喊一句」暖翻　結局神轉

剩800活到下個月！他查6種草可吃

2幼童獨留後座　她一個暖舉被讚翻

首次按摩！師傅「要包紅包」她覺被騷擾

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處逃

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

痔瘡哥17年來不就醫　暴斃貨車上屎血噴出

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面