矯正板機指！1歲兒半夜突爬起來玩　媽早上一看抓狂：心機哪來的...曝背後辛酸

▲過度使用手指恐引發「板機指」，會有伸不直的狀況。（圖／記者趙于婷攝）

記者張嘉晏／綜合報導

因為天生疾病，從小就要忍痛復健的小朋友真的辛苦了。一名媽媽在臉書分享兒子偷偷把手指矯正套丟到垃圾桶的舉動，笑說才1歲就這麼有心機，常讓她找得心涼。貼文一出也讓許多媽媽產生共鳴，表示「開始鬥智了」、「要時時刻刻注意了」。

「媽媽真心覺得心寒冷。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示1歲8個月的兒子，目前因為「板機指」（Trigger finger）正在矯正，必須戴著特製的矯正套治療。但是某天半夜，兒子卻突然睡到一半爬起來玩，原PO不以為意，看了幾眼就要他上床乖乖睡覺，兒子也難得聽話。

請繼續往下閱讀...

沒想到早上一起床，媽媽就發現兒子手上的矯正套不見了，「對！兒子解套了！」著急的原PO找遍床上和角落，但是都沒有半點蹤跡，讓她心都涼了；等到午睡時間時，原PO靈光一閃，就走到垃圾桶前一看，發現找了好久的矯正套竟然就躺在裡面！她隨後也哭笑不得表示，「兒子啊！你才1歲8個月啊！這種心機哪裡來的？你媽找到快瘋了欸！還挑夜深人靜的時間棄屍......。」

▲兒子偷把板機指矯正套丟垃圾桶。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，家長們都超有感，「要時時刻刻注意了」、「最不會懷疑的地方，越要去找」、「我兒子是怕刷牙...結果直接丟馬桶裡」、「算聰明了啦XD」、「好精明啊！要開始鬥智了」。隨後媽媽也透露，沒過多久兒子又把矯正套拿去藏起來，這次還知道不能藏在同一個地方，而是選擇了隱密的五斗櫃，讓媽媽又翻了好久才找到。

此外，還有不少網友詢問關於「板機指」的事。據了解，天生罹患此病症的人部分與遺傳有關，關節要彎曲或是伸直都會很費力，而且會很痛，必須經過骨科醫師診斷，再轉至復健科做復健。其他在中年時期發作的人，則是因為手指過度使用，導致肌腱和腱鞘過度摩擦，進而發炎的現象，其中又好發於中指及拇指。

另也有過來人指出，天生有板機指的小朋友因為會疼痛，常常連摸都不給摸，復健若沒有效果，1歲之後才可以考慮動小手術改善。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！